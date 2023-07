Alex Morgan führt die US-Titelverteidigerinnen ins Turnier. Daheim haben sie der Stürmerin schon ein Denkmal gesetzt. IMAGO/Kirby Lee

Die Teams aus Neuseeland und Norwegen eröffnen am Donnerstag (neun Uhr / MESZ) in Auckland die neunte Frauen-Fußball-WM. Um zwölf Uhr (jeweils ORF 1) folgen bei Australien gegen Irland in Sydney die zweiten Gastgeberinnen ins größte Frauenturnier aller bisherigen Zeiten. 32 Teams sind engagiert, sechs mehr als noch 2019. Am 20. August, im 64. Spiel, wird in Sydney finalisiert. Nicht wenige glauben, dass die USA an diesem Tag ihren dritten Titel en suite feiern könnten.

Frage: Wo wird gespielt?

Antwort: Australien stellt in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane und Perth fünf Austragungsstädte, Neuseeland in Auckland, Wellington, Dunedin und Hamilton vier. Das größte Stadion steht in Sydney (Kapazität 69.313), wo logischerweise das Finale stattfindet. Mit der kleinsten Spielstätte dient Adelaide (13.327).

Frage: Wie schaut der Modus aus?

Antwort: Mit 32 Teams wurde Gleichberechtigung erreicht. Es gibt acht Vierergruppen, die jeweils besten zwei Teams steigen ins Achtelfinale auf. Es folgen, wenig überraschend, Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Der ORF überträgt alle Partien live (Parallelspiele auf ORF Sport+). In Deutschland, dem Land der Vizeeuropameisterinnen, konnte ein TV-Blackout übrigens erst nach einer monatelangen Hängepartie verhindert werden. Mitte Juni einigten sich ARD und ZDF mithilfe der Europäische Rundfunkunion (EBU) im Rechtepoker mit der Fifa. Die öffentlich-rechtlichen Sender übertragen ebenfalls alle 64 Partien, einige allerdings nur im Livestream.

Frage: Warum ist Österreich nicht dabei?

Antwort: Weil die Grundvoraussetzung, sich zu qualifizieren, nicht erfüllt wurde. Im Playoff setzte es ein 0:1 gegen Schottland nach Verlängerung. Deshalb muss auch die neunte Frauen-WM auf eine Teilnahme Österreichs verzichten. Auch eine Schiedsrichterin aus Österreich hat es schlussendlich nicht zur WM geschafft.

Frage: Wer dominiert historisch betrachtet den Frauenfußball?

Antwort: Eindeutig die USA. Die Amerikanerinnen halten bei vier WM-Titeln, das ist eine Quote von 50 Prozent. Deutschland war zweimal erfolgreich, Japan und Norwegen gewannen je einmal. Bei Olympischen Spielen, traditionell für den Frauenfußball von größerer Bedeutung als für den Männerfußball, sind die USA mit ebenfalls vier Titeln die Nummer eins.

Frage: Wie sind die Chancen diesmal verteilt?

Antwort: Heißester Kandidat auf den Titel sind erneut die USA. Ende des Vorjahres verpatzte der Rekordchampion gleich mehrere Härtetests, in diesem Jahr stimmen die Ergebnisse wieder. Dahinter lauern die Europameisterinnen aus England, die Olympiasiegerinnen aus Kanada, Brasilien, Frankreich oder Spanien. Deutschland hat den dritten Stern als Ziel ausgerufen, aber es dürfte beim Rufen bleiben. Haiti oder Vietnam werden keine Rolle spielen, für die beiden und sechs weitere Debütteams gilt der olympische Gedanke: Dabeisein ist mehr als genug, nämlich schlicht alles.

Frage: Wer sind die Topstars?

Antwort: Ein Generationenwechsel ist angesagt. Dominierende Spielerinnen des vergangenen Jahrzehnts wie Megan Rapinoe (38) aus den USA, Rekordspielerin Marta (37) aus Brasilien oder die 40-jährige Kanadierin Christine Sinclair nehmen Abschied, sind aber zum Teil nur noch Ersatz. Alex Morgan (34), der Torgarant der Titelverteidigerinnen, oder die Spanierin Alexia Putellas (29), die Weltfußballerin von 2021 und 2022, werden dem Ansturm der Jugend auch nicht mehr sehr lange standhalten. Die verkörpert etwa Trinity Rodman, die 21-jährige Tochter des Skandalbasketballers Dennis Rodman. Die 21-jährige Flügelstürmerin ist die am besten bezahlte Spielerin in der höchsten US-Liga.

Frage: Wie groß ist das Interesse in den Austragungsländern? Sind die Stadien gut gefüllt?

Antwort: Durchwachsen. Von 900.000 aufgelegten Eintrittskarten für die 29 Spiele in Neuseeland (Australien: 35) wurden erst 320.000 verkauft. Der Weltverband Fifa verschenkte daraufhin noch einmal 20.000 Tickets, Präsident Gianni Infantino rief das Volk mit großen Worten in die Stadien: "Nehmt den Moment an, seid stolz auf das größte Sportevent, das hier je ausgerichtet wurde!" Fußball ist trotz Infantino nicht Rugby. In Australien ist das Interesse deutlich höher.

Frage: Wie hoch ist das Preisgeld?

Antwort: Die Fifa wird so hohe Beträge ausschütten wie nie zuvor für eine Frauen-WM. Das Gesamtpaket umfasst 152 Millionen Dollar (138 Mio. Euro), eine Summe, die etwa einem Drittel des Männerpreisgelds entspricht. Damit ist der Verband, glaubt man Infantino, näher an gleicher Bezahlung als so manche TV-Anstalt. 50 Millionen Dollar wandern direkt als Prämien an alle Spielerinnen. Die 23 Weltmeisterinnen werden je 270.000 Dollar erhalten. Die Ausschüttung der Prämien an die Spielerinnen ist aber nur eine Fifa-Empfehlung an die nationalen Verbände.

Frage: Wie sieht es mit der WM-Klimabilanz aus?

Antwort: Die Fifa wirbt damit, dass alle Stadien ein Zertifikat des Green Building Council erhalten haben, allerdings sind die Entfernungen zwischen den Spielstätten enorm. Wer etwa von Brisbane an der Ostküste in den Westen nach Perth reisen möchte, muss mehr als 4300 Kilometer zurücklegen. Ab der K.-o.-Phase müssen die Teams zwischen den Austragungsländern hin- und herfliegen. Dass die Anreise für Fans aus großen Fußballnationen besonders weit ist, versteht sich von selbst.(Christian Hackl, Sigi Lützow, 19.7.2023)