Coach Tuchel kommentierte Freunds Verpflichtung verhalten. IMAGO/Ulrich Wagner

Es ist nicht der ultimative Segen, aber ein wenig Gewicht hat Lothar Matthäus’ Wort im Universum FC Bayern doch noch. "Ich denke, er kann Bayern", sagte also der als Experte für Sky wirkende Welt- und Europameister über Christoph Freund, der mit 1. September sein neues Amt als Sportdirektor der Münchner übernimmt. Matthäus verbindet mit Freund ein missratenes Kapitel seiner auch insgesamt eher missratenen Trainerkarriere. Als Freund 2006 Teammanager bei Red Bull Salzburg wurde, war Matthäus ebenda als Co-Trainer von Giovanni Trapattoni engagiert. Mit Ende der Saison 2006/07 war Matthäus’ Bleiben trotz des ersten Meistertitels der Red-Bull-Ära in Salzburg nicht mehr länger – wegen Auffassungsunterschieden im Trainergespann. Immerhin hat Matthäus Freund so weit kennengelernt, um den 46-Jährigen heute als Top-Mann der Branche vorzustellen, als sehr akribisch, gewissenhaft und fleißig. Damit lag der deutsche Rekordinternationale im Tenor der Reaktionen auf Freunds Verpflichtung. Dass der Saalfeldener ein Auge für Talente und in Salzburg ausgezeichnete Arbeit geleistet habe, wurde unisono gewürdigt. Das "Aber" formulierte auch Matthäus. Der Job bei den Bayern sei "oberstes Regal und somit eine Nummer größer als Salzburg".

Mit vollen Hosen

Es ist davon auszugehen, dass die Chefetage der Bayern für sich ähnlich dachte. Nach einer Änderung der Vereinspolitik hin zu verstärkter Talentsichtung und Nachwuchspflege sehen zumindest die aktuellen Transferbemühungen nicht aus. 50 Millionen Euro sind für den künftigen Abwehrchef Min-Jae Kim, der vom italienischen Meister Napoli kommt, schon ausgegeben. Mehr als das Doppelte würde Wunschstürmer Harry Kane kosten – die Verpflichtung des englischen Rekordtorschützen von Tottenham hat sich schon zur Prestigefrage ausgewachsen. Und doch wollen die Bayern mittelfristig ihre Transferpolitik neu ausrichten. "Zu unseren erklärten strategischen Zielen gehört es, die Ausbildung am Campus zu stärken", sagte Präsident Herbert Hainer der Süddeutschen Zeitung zur Verpflichtung von Freund. "Wir wollen mit Expertise im Nachwuchs- und Scouting-Bereich dem Transfermarktwahnsinn ein Stück weit entfliehen."

Dieser "Wahnsinn" regiert nicht nur nach Ansicht der Bayern vor allem in der Premier League, bei von Staaten alimentierten Klubs wie Paris Saint-Germain oder neuerdings in Saudi-Arabien. Spieler, die einem Klub mit internationalen Ambitionen wie dem FC Bayern weiterhelfen können, sind sogar für die Münchner immer schwieriger zu bekommen. Das beste Beispiel war Erling Haaland, der im vergangenen Sommer trotz intensiver Avancen der Bayern von Dortmund zu Manchester City ging. Bevor er beim BVB zum Star wurde, war der Norweger bei Red Bull Salzburg – Freund hatte ihn im Alter von 18 Jahren nach Österreich gelotst. Dayot Upamecano und Dominik Szoboszlai kamen schon mit 16, Sadio Mané mit 20.

Ähnliche Wetten auf die Zukunft geht Dortmund eine Stufe höher seit Jahren ein – mit teils großem Erfolg, wie bei Ousmane Dembélé, Jadon Sancho, Haaland oder zuletzt Jude Bellingham. Die Bayern wollen diesen Weg ebenfalls gehen, allerdings mit der ihnen eigenen Finanzkraft, die dazu angetan ist, entwickelte Talente auch zu halten. Für Freund wäre das dann tatsächlich eine ganz neue Erfahrung.

Gefahr Tuchel?

Hainer hatte die neue Strategie schon vor geraumer Zeit skizziert. Man wolle in Zukunft "lieber diesen schon sehr guten 21- oder 22-Jährigen holen, der von seiner Gier und Qualität her in der Lage ist, mit Bayern alles zu gewinnen". Freund soll diese Spieler im Verbund mit dem Technischen Direktor Marco Neppe und Coach Thomas Tuchel finden. Obwohl Letzterer eher kühl auf die Personalie reagierte. "Dem Verein ist es sehr wichtig, als Trainer hast du es zu akzeptieren." Tuchel soll nämlich insgeheim mit der Ausweitung seines Verantwortungsbereichs spekuliert haben. Möglich, dass in dieser Beziehung Freunds Einfühlungsvermögen besonders gefragt sein wird. (sid, lü, 20.7.2023)