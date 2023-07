Die Demonstrationen gegen die Reform dauern weiterhin an. Reservisten haben angekündigt, ihren Dienst zu verweigern. Staatspräsident Herzog sprach unterdessen im US-Kongress

Reservisten des israelischen Militärs demonstrieren in Tel Aviv gegen die umstrittene Justizreform. REUTERS/AMIR COHEN

Jerusalem – In Israel haben rund 250 Demonstrantinnen und Demonstranten am Mittwoch einen mehrtägigen Protestmarsch von Tel Aviv nach Jerusalem begonnen, um gegen die umstrittene Justizreform der rechts-religiösen Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zu demonstrieren. "Wir werden Jerusalem am Samstagabend erreichen und Zelte an der Knesset aufstellen", sagte der Aktivist Moshe Radman über den kurzfristig angekündigten, 70 Kilometer langen Protestmarsch.

"Wir planen, am Sonntagmorgen da zu sein", sagte Radman – an diesem Tag stimmt das israelische Parlament in zweiter und dritter Lesung über eine wichtige Klausel der Reform ab.

Ablehnung in der Bevölkerung

Die Reform zielt darauf ab, die Befugnisse der Justiz und des Obersten Gerichts einzuschränken und die Stellung des Parlaments und des Ministerpräsidenten zu stärken. Die Demonstranten werfen der Regierung vor, damit die unabhängige Justiz des Landes schwächen zu wollen. Am Dienstag hatten Gegner der Justizreform zu einem landesweiten "Tag des Widerstands" gegen die Pläne aufgerufen und unter anderem Autobahnen und Bahnhöfe in Tel Aviv blockiert.

In der vergangenen Woche hatte das israelische Parlament bereits einen der umstrittensten Bestandteile der Reform, die sogenannte Angemessenheitsklausel, in erster Lesung gebilligt. Damit soll dem Obersten Gericht künftig die Möglichkeit entzogen werden, Regierungsentscheidungen als "unangemessen" einzustufen. Kritikerinnen fürchten eine willkürliche Besetzung hochrangiger Regierungsposten sowie eine Begünstigung von Korruption.

Die Justizreform wird von großen Teilen der israelischen Bevölkerung abgelehnt, darunter auch Mitglieder von Netanyahus rechtsnationaler Likud-Partei. Ihre Gegnerinnen und Gegner sehen darin eine ernsthafte Gefahr für die Demokratie in Israel. Seit Jahresbeginn demonstrieren immer wieder zehntausende Menschen gegen das Vorhaben.

Reservisten wollen Dienst verweigern

Hunderte Reservisten der Luftwaffe wollen Medienberichten zufolge aus Protest gegen die Pläne der rechts-religiösen Regierung nicht mehr zum Dienst erscheinen. Auch Piloten seien darunter, berichteten israelische Medien am Mittwochabend unter Berufung auf Armeekreise.

Expertinnen und Experten warnen schon länger, die Dienstverweigerung einiger hundert Reservisten könnte die Einsatzfähigkeit der Luftwaffe enorm einschränken. Das Militär gab den Berichten zufolge aber an, es könne derzeit seine Einsatzbereitschaft aufrechterhalten.

Izchak Herzog erhielt Standing Ovations von Vertreterinnen und Vertretern der republikanischen sowie der demokratischen Partei im US-amerikanischen Kongress. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/WIN M

Israels Präsident beschwört vor US-Kongress enge Partnerschaft

Der israelische Präsident Izchak Herzog hat unterdessen bei einer Rede vor dem US-Kongress die engen Beziehungen zwischen beiden Staaten beschworen. "Wir sind stolz darauf, der engste Partner und Freund der USA zu sein", sagte Herzog am Mittwoch bei einer gemeinsamen Sitzung von US-Senat und Repräsentantenhaus in Washington. Die USA wiederum seien der "beste Partner und Freund" Israels.

Herzog, der von den Parlamentariern mit lang anhaltendem Applaus begrüßt wurde, dankte den USA unter anderem für ihre Militärhilfe der vergangenen Jahrzehnte. Dies habe es dem vor 75 Jahren gegründeten Staat Israel ermöglicht, sich "selbst zu verteidigen".

Zugleich räumte Herzog auch Meinungsverschiedenheiten und Misstöne zwischen Regierungen beider Länder ein. "Israel und die Vereinigten Staaten werden unweigerlich bei vielen Themen unterschiedlicher Meinung sein", sagte der Staatschef. "Aber wir werden immer eine Familie sein."

"Herausforderungen gemeistert"

Die Partnerschaft zwischen Israel und den USA habe "Herausforderungen gemeistert und große Meinungsverschiedenheiten überstanden, weil sie nicht auf Einheitlichkeit in der Herangehensweise basiert, sondern auf der wichtigsten Währung Vertrauen", betonte Herzog. "Sie ist nicht abhängig von einem Vorgehen in Harmonie, sondern von der Geschichte, die wir teilen, den Wahrheiten, die uns wichtig sind, und den Werten, die wir verkörpern."

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden sieht unter anderem die Siedlungspolitik der rechts-religiösen Regierung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu in den Palästinensergebieten höchst kritisch. Kritik gibt es auch an den Plänen der Netanyahu-Regierung für eine höchst umstrittene Justizreform, gegen die es seit Monaten Proteste in Israel gibt.

Biden warnt vor Justizreform

In seiner Rede vor dem US-Kongress ging Herzog auch auf diese Justizreform ein. "Es ist kein Geheimnis, dass die israelische Bevölkerung seit Monaten eine erhitzte und schmerzhafte Debatte führt", sagte der Staatschef. Dies sei aber ein klares Zeichen für "die Stärke der israelischen Demokratie". Er betonte, Israels Demokratie habe immer auch auf einer "starken und unabhängigen Justiz" basiert.

Biden, der Herzog am Dienstag im Weißen Haus empfangen hatte, warnte die israelische Regierung inzwischen in einem Zeitungsinterview davor, die Justizreform im Eiltempo durchzudrücken. "Konsens bei kontroversen Politik-Bereichen zu finden bedeutet, sich die Zeit zu nehmen, die es braucht", sagte Biden dem Kolumnisten Thomas Friedman von der "New York Times". "Deswegen ist meine Empfehlung für die israelischen Verantwortlichen, nicht zu eilen." (APA, 19.7.2023)