Wien – Der Wiener Tiergarten-Direktor Stephan Hering-Hagenbeck will sich mit schweren Waffen ausrüsten, um im Notfall ausgebrochene Tiere zu stoppen. Das geht aus einem Bericht der Zeitung "Heute" hervor. Demnach beantragte Hering-Hagenbeck bei der Polizei eine Sondergenehmigung für eine Pumpgun. Diese ist durch das Waffengesetz an sich verboten, in begründeten Ausnahmefällen kann die Polizei aber eben eine Genehmigung ausstellen.

Genau darum hat sich der Tiergarten-Direktor laut dem Bericht bemüht: Er beantragte einerseits einen Waffenpass für einen Revolver mit dem Kaliber .44 Magnum und die Sondererlaubnis für die Pumpgun, die das Gesetz als Vorderschaftrepitierflinte kennt. Diese Flinten können besonders schnell nachgeladen werden. Das sei, in Verbindung mit dem schweren Kaliber notwendig, um Angriffe entlaufener oder befreiter Wildtiere wie Raubkatzen oder Elefanten abzuwehren, argumentierte Hering-Hagenbeck.

Polizei-Waffen reichen nicht zum Elefanten-Töten

Der Antrag wurde von der Polizei zunächst abgewiesen, weil es Aufgabe der Polizei sei, gefährliche Angriffe abzuwehren.Der Direktor beeinspruchte den Bescheid. Er argumentierte laut "Heute" vor dem Verwaltungsgericht, dass die Polizei im Notfall nicht schnell genug im Zoo sei, sich dort nicht gut genug auskenne und ihr auch die zoologischen Kenntnisse fehlten, "wann ein gefährliches Tier noch vergrämt werden kann, und wann es rasch getötet werden muss". Erlaubte Waffen und auch jene der Einsatzkräfte seien zu schwach, um große Tiere wie etwa Elefanten zu stoppen.

"Die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher, aber eben auch der Tiere, ist die höchste Priorität und größte Verantwortung des Tiergarten Schönbrunn und damit auch meine", wird der Direktor in dem Bericht zitiert. Dazu gehöre, "vor allem auch angemessen auf große, gefährliche Tiere einwirken zu können, wenn Menschen in Gefahr sind". (red, 20.7.2023)