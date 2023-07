Auch in der vergangenen Nacht war die ukrainische Hafenstadt Odessa wieder unter russischem Beschuss – zum dritten Mal in Folge. Was das für die Nervenkraft der dortigen Bewohnerinnen und Bewohner – alias Zivilbevölkerung – bedeutet, ist im friedlichen Österreich wohl wenigen klar, schwant zu Mitgefühl fähigen Menschen aber auch hier.

Der Militärexperte Franz-Stefan Gady war zu Gast in der "ZiB 2". Screenshot: tvthek.orf.at

Wie dieser fortgesetzte Bombenterror aus einer militärischen Perspektive zu verstehen ist, erläuterte Mittwochabend im Gespräch mit Armin Wolf in der "ZiB 2" der Militärexperte Franz-Stefan Gady. Die Ukraine verfüge nur über eine limitierte Zahl von Flug- und Raketenabwehrsystemen. Russland wolle die Verteidiger des von ihm angegriffenen Landes dazu zwingen, diese in die Städte zu verlagern, um die ukrainische Gegenwehr anderswo im Land zu schwächen, sagte der am Londoner Institute for International Strategic Studies tätige Analyst.

"Harter, blutiger und langsamer Kampf"

Sachlich, kühl und kompetent – und die Schrecklichkeiten gerade dadurch auf den Punkt bringend – äußerte sich Gady auch zum Stand der ukrainischen Gegenoffensive. Diese sei kein Misserfolg, gehe aber weniger rasch voran, als manche Beobachtende gedacht hätten. "Viele – und ich gehöre auch dazu – haben immer gesagt, es wird ein harter, blutiger und langsamer Kampf werden, und da befinden wir uns auch", sagte er.

ZIB 2: Militärexperte Gady zu Ukraines Gegenoffensive

ORF

Die Ukraine versuche, mit der Taktik des "Kampfes der verbundenen Waffen" – der Synchronisierung militärischer Aktionen mit verschiedenen Waffengattungen – gegen den Aggressor vorzugehen. Das brauche seine Zeit. "Ich gehe nicht davon aus, dass dieser Krieg in diesem Jahr enden wird", sagte Gady. Schlimme, realistische Aussichten. (Irene Brickner, 20.7.2023)