Nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung ist der Wiener Agenturchef und Präsident des PR-Verbands, Christian Krpoun, am Dienstag von seiner Funktion als Interessenvertreter zurückgetreten (DER STANDARD berichtete). Fünf Frauen werfen Krpoun vor, er habe sie verbal und körperlich belästigt. Krpoun bestreitet die Vorwürfe.

PRVA-Präsident tritt nach Sexismusvorwürfen zurück PRVA

Im Einvernehmen mit dem PR-Verband trat Krpoun am Dienstag zurück. In einer Erklärung an die Mitglieder der Interessenvertretung sieht sich der PR-Manager anonym beschuldigt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Verband bestätigt, dass Vorwürfe vorlagen

Fünf ehemalige Mitarbeiterinnen beschuldigen den Manager, Übergriffe getätigt zu haben. Es geht um verbale Übergriffe, aber auch um körperliche. Die Frauen wurden jedenfalls laut eigenen Angaben im Zeitraum von 2017 bis Ende 2020 eingeschüchtert, unter Druck gesetzt und im Fall, dass sie sich gegen die herabwürdigende Behandlung wehrten, noch schlechter behandelt als vorher.

Den Job des PR-Präsidenten übernimmt die bisherige Vize-Präsidentin Ingrid Gogl. Sie teilt in einer Aussendung mit, Machtverhältnisse am Arbeitsplatz dürften nicht zu Übergriffen jedweder Art missbraucht werden: "Wir müssen uns mit Sexismus in der Kommunikationsbranche auseinandersetzen, allfällige Missstände bekämpfen und die Opfer bestmöglich schützen. Als PRVA thematisieren wir die Themen Equality, Diversity & Inclusion daher auch regelmäßig in Form unserer Formate und Veranstaltungen, um mehr Bewusstsein zu schaffen, Best Practices zu teilen sowie zum Nach- und Umdenken anzuregen“, sagt Gogl.

Laut Informationen des STANDARD lagen die Vorwürfe dem PRVA bereits vor der Bestellung von Krpoun im März vor. Das bestätigt Gogl auf Anfrage: Gerüchte über angebliche Vorwürfe in dem Mitgliedsunternehmens seien "wenige Stunden vor der Generalversammlung im März über dritte Personen an Mitglieder des damaligen Vorstandes herangetragen" worden, heißt es in der Anfragebeantwortung. "Damals ließen sich diese Aussagen weder hinsichtlich ihres Sachverhaltes noch hinsichtlich ihres Ursprungs verifizieren. Die Vorstandsmitglieder haben den Geschäftsführer in einem persönlichen Gespräch mit den Nachrichten konfrontiert. In dem Gespräch signalisierte er glaubhaft sein Interesse, diese Gerüchte aufzuklären, und bat darum, sein deutliches Gesprächsangebot weiterzutragen."

Keine konkreten Vorwürfe herangetragen

Die Anonymität der Vorwürfe habe eine Prüfung verunmöglicht. "Gesprächsangebote und Klärungsgesuche wurden unverzüglich an jene Dritte, durch die die Vorwürfe an einzelne Personen herangetragen wurden, weitergegeben. Allerdings bisher ohne Reaktion. Bis heute wurden keine konkreten Vorwürfe an den Vorstand herangetragen."

Nach der Bestellung des neuen Vorstands und Präsidenten kündigte der PR-Verband an, er wolle sich schwerpunktmäßig unter anderem mit Reputation und Außenwirkung sowie mit Ethik beschäftigen. Werden diese Vorhaben durch den aktuellen Fall belastet? "Im Gegenteil", heißt es vom Verband: "Es zeigt, dass wir unsere Bemühungen in diesen Bereichen ausbauen sollten und worauf wir größeres Augenmerk legen müssen – vor allem mit konkreten Maßnahmen und Angeboten." (prie, 20.7.2023)