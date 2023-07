Kurzvideo-Plattform setzt die Charme-Offensive in Europa fort und gewährt vorzeitigen Zugang via Software-Schnittstelle

Im Zuge des Digital Service Acts gewährt TikTok vorzeitigen Zugang zu seinen Nutzerdaten. Reuters/Ruvic

In einer Transparenz-Offensive ermöglicht TikTok europäischen Wissenschaftlern Zugriff auf seine Nutzerdaten. Obwohl die Europäische Union (EU) bislang noch keine detaillierten Anforderungen für eine Software-Schnittstelle veröffentlicht habe, könnten Forscher mit ihrer Arbeit beginnen, teilte die umstrittene Kurzvideo-Plattform am Donnerstag mit. "Alle müssen ein eigenes TikTok-Konto für Entwickler einrichten sowie in den Vereinigten Staaten oder Europa ansässig sein, um Zugang zu unserer Schnittstelle zu erhalten."

Der Vorstoß der Tochter des chinesischen Konzerns ByteDance steht im Zusammenhang mit dem europäischen Digital Services Act (DSA), der eine strengere Regulierung von sehr großen Internet-Plattformen ("Very Large Online Platforms", VLOP) vorsieht. Das Gesetz soll diese Firmen dazu zwingen, stärker gegen Hass und Hetze und andere illegale Inhalte im Netz vorzugehen. Außerdem müssen sie Daten zu Online-Werbung offenlegen.

Die von der EU als VLOP eingestuften 19 Internet-Konzerne, zu denen auch TikTok zählt, haben für die Umsetzung der verschärften Regularien bis August Zeit. Bei Verstößen drohen Bußgelder von bis zu sechs Prozent des Jahresumsatzes. (Reuters, 20.7.2023)