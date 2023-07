Elvis tut das Übliche: Er ersteht wieder auf, diesmal vor Publikum in Graceland. Sabine Hauswirth

1986 als eine der ersten Bauernhofbühnen des Landes etabliert, ist das Wald4tler Hoftheater bis heute eine fixe dezentrale Adresse für Theatergeschehen in Österreich. Nahe Schrems im nördlichen Niederösterreich leitet Moritz Hierländer seit 2016 in der Nachfolge von Gründer Harry Gugenberger die Geschäfte. Der beinahe ganzjährig bespielte Hof zieht rund 15.000 Besucher jährlich an. Und wer einmal in der lichten Gastwirtschaft mit Blick auf den idyllischen Hof in freudiger Erwartung einer reschen Komödie oder eines schelmischen Dramas zu sitzen kam, will unbedingt wieder hin.

Die Mischung aus Klassischem und Zeitgenössischem, aus Krachledernem und Subtilem, aus Großem und Kleinerem macht’s. Seit jeher ist das Haus Koproduktionspartner für österreichische Bühnen, von Meggenhofen bis zum Wiener Kabelwerk, dem Festival Schloss Weitra bis zum Stadttheater Bruneck in Südtirol. Die aktuelle Produktion entstand in Zusammenarbeit mit dem Festival Steudltenn im Zillertal, Elvis – Ein Traum von Graceland.

In voller Pracht

In diesem Stück von Hakon Hirzenberger und Rupert Henning tut Elvis das Übliche: Er ersteht in voller Pracht wieder auf, und zwar auf seinem ehemaligen und inzwischen als Museum dienenden Anwesen Graceland, als dessen Besucher sich das Publikum wähnen darf. Nach der Spielserie in Uderns wird am Donnerstag im Waldviertel Premiere gefeiert.

Gleich danach setzt Hierländer die am 30. Juni begonnene Spielserie von Nestroys Lumpazivagabundus fort. Viktoria Schubert hat die Besserungsposse inszeniert, in der die Handwerksgesellen Knierim, Leim und Zwirn als Testpersonen für die moralische Grundverfasstheit der Bevölkerung herhalten müssen. (afze, 20.7.2023)