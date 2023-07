BERLIN Raubtier bei Berlin entlaufen: Möglicherweise Löwin

Bei einem in der Nacht entlaufenen Wildtier im Süden von Berlin könnte es sich nach Angaben der Polizei um eine Löwin handeln. Das sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Brandenburg an der Havel. Anrainer wurden vor dem Verlassen ihrer Wohnung gewarnt. Einsatzkräfte suchten mit Hubschraubern in Kleinmachnow und angrenzenden Gemeinden nach dem Tier