Große Demut in der Stunde des Erfolges: Felix Gall. IMAGO/Nico Vereecken

In der Stunde seines größten Erfolges blieb sich Felix Gall treu. Der 25-jährige Osttiroler ist kein Mann der großen Worte, ein Stiller in der Radsportszene, und so verlor er sich nach der Zielankunft auf dem Boden sitzend förmlich in seinen Gedanken. Gall gewann die Königsetappe der Tour de France über 5.000 Höhenmeter und das Dach der Tour, den Col de la Loze, mit einem beeindruckenden Soloritt, ist damit nach Max Bulla (1931), Georg Totschnig (2005) und Patrick Konrad (2021) erst der vierte Österreicher, der eine Tour-Etappe gewann. In seiner Demut bedankte er sich am Ende quasi ausschließlich bei seinem Team.

Es ist ein steiler Aufstieg, der sich so nicht angekündigt hat. "Ich kann gar nicht sagen, dass es mein Kindheitstraum war, denn die Tour war immer so weit weg. Selbst vor eineinhalb Jahren konnte ich mir noch nicht vorstellen, dass ich da antreten werde", sagte Gall. Als vielseitiges Talent probierte sich der in Nußdorf-Debant nahe Lienz beheimatete Gall einst in verschiedenen Sportarten, kletterte, kickte und war Triathlet. Für den Radclub Wörgl setzte er erst mit 15 Jahren ausschließlich aufs Rennrad. Es folgten mehrere österreichische Meistertitel und ein WM-Titel der Junioren 2015. Der Durchbruch bei den Profis gelang aber lange nicht. Selbstzweifel können lähmen.

Die Freude bei Galls französischem Team.



Erst im Vorjahr fasste Gall mit dem Wechsel zum französischen Team AG2R-Citroën Fuß in der Eliteklasse. Sein sonniges Gemüt wird in seiner Mannschaft ebenso geschätzt wie seine Hartnäckigkeit, dranzubleiben, auch wenn andere Fahrer bevorzugt wurden. Aufgrund seiner Erfolge konnteAG2R-Citroën gar nicht mehr anders, als Gall während der Tour zum Kapitän anstelle des schwächelnden Australiers Ben O'Connor zu machen. "Felix ist ein super Typ, hat immer ein Lächeln auf den Lippen, auch an Tagen, wo es nicht so gut läuft. Ich habe ihm schon in der ersten Woche gesagt, er soll sich auf einen Etappensieg konzentrieren. So ein Erfolg prägt einen für das ganze Leben, das vergisst man nie", sagt Bora-Profi Patrick Konrad.

Nach zweieinhalb Wochen Qualen machen sich beim 1,78 Meter großen und 66 Kilogramm leichten GallAbnützungserscheinungen bemerkbar. Der Osttiroler klagte nach einer schlaflosen Nacht nach dem Ettapensieg über Halsschmerzen. Ins Ziel nach Paris am Sonntag sollte ihn das Adrenalin führen. Neben einem quasi fixierten Platz in den Top Ten kämpft Gall noch um das gepunktete Trikot des besten Bergfahrers. Dieses holte zuvor mit Bernhard Kohl 2008 erst ein Österreicher, der nach der Tour aber als Epo-Dopingsünder überführt wurde.

Gall, der bis zu 30.000 Kilometer im Jahr auf dem Rennrad absolviert, gilt als heimatverbunden. Der HAK-Maturant lebte bis vor kurzem noch bei seinen Eltern, in Lienz kaufte er sich unlängst eine Wohnung. Für Liebschaften bleibt laut Gall wenig Zeit. Radprofis sind Workaholics. Sein größtes Hobby ist Golf (Handicap 19,4). (Florian Vetter, 20.7.2023)