Barbie macht jetzt auch noch die Nudeln pink. Getty Images/iStockphoto

Im Zuge der Marketingkampagne zum neuen "Barbie"-Film wurde alles Erdenkliche in pinke Farbe getaucht: eine Villa in Malibu, Google (wenn man nach dem Film sucht), die Spielekonsole Xbox, klar auch Gewand und Schuhe – und zuletzt ein eigenes Fastfood-Menü mit pinkem Milchshake, "Ken Fries" und einem Cheeseburger mit rosa Sauce.

Da es das Barbie-Burger-Menü aber nur bei Burger King in Brasilien gibt, muss man sich im Rest der Welt anders behelfen. Eine Möglichkeit, Barbie auf den Teller zu holen, ist in Pastaform. Auf Tiktok macht derzeit ein Rezept die Runde, das die Nudeln in einem pinken Pesto ertränkt. Bekannt gemacht hat das Gericht die Tiktokerin Kat Clark. Dazu gibt sie unter anderem Feta, confierten Knoblauch und Rote Rüben in einen Mixer und püriert die Masse. Die cremige Sauce kommt dann einfach über die Nudeln. Fast drei Millionen Aufrufe konnte das simple Barbie-Rezept bereits auf Tiktok generieren.

Das Rezept ist relativ simpel. Will man die Pastasauce verfeinern, kann man Zitronenschale und frische Kräuter dazugeben und das Ganze mit Parmesan bestreuen. Dann ist es nicht mehr ganz pink, schmeckt dafür aber vollmundiger. (rec, 20.7.2023)