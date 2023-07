Wenn man im Urlaub ist, hat man die Wahl zwischen vielen Aktivitäten. Man kann wandern gehen, ein Museum besuchen, shoppen, ausgehen, den Tag am Pool verbringen ... Die Liste ist schier endlos. Aber manchmal, da möchte man auch nichts unternehmen, einfach im Hotelzimmer herumhängen, im Bademantel Netflix schauen, ein Nickerchen machen. Schließlich will man sich nach dem Urlaub nicht gleich wieder urlaubsreif fühlen. Hier kommt der Zimmerservice ins Spiel. Eine tolle Möglichkeit, um sich verwöhnen zu lassen.

Hamburger mit Trüffel und Blattgold: Manche Hotels liefern auch exzentrische Speisen aufs Zimmer. Getty Images/iStockphoto

Der Touristikdienstleister Hotels.com hat sich in seinem "Room Service Report" angeschaut, wie es um den Zimmerservice in den Hotels dieser Welt bestellt ist, und hat dafür eine weltweite Umfrage gestartet. Dabei hat sich herausgestellt, dass diese Dienstleistung immer beliebter wird, das sagen immerhin 45 Prozent der befragten Hotels. Rund 30 Prozent der Reisenden würden für den Room-Service 100 Dollar oder mehr pro Nacht ausgeben.

Abgefragt wurden auch die exzentrischsten Wünsche der Gäste, die Hotels.com in dieser Liste zusammengefasst hat:

43 Prozent der befragten US-Hotels gaben an, dass die Gäste hinter verschlossenen Türen eine zwanglosere Küche bevorzugen: Besonders beliebt sind offenbar Burger, nicht nur in den USA, sondern weltweit, vor Pizza, Club-Sandwiches, Tacos und Pommes frites.

Luxuriöse Angebote

Top-Hotels würden die Grenzen des Zimmerservice über das Essen hinaus erweitern, heißt es im "Room Service Report", und bieten Konzerte auf dem Zimmer, einen persönlichen Lego-Butler, Burger für 1.600 oder Eisbecher für 300 Dollar an. Hier ein paar Beispiele:

Im The Milestone Hotel in London, UK, kann man ein Konzert des Royal Philharmonic Orchestra auf dem Zimmer buchen.

Im Post Oak Hotel in Houston, USA, bekommt man den "ultimativen" Burger aufs Zimmer serviert: den "Black Gold Burger" mit Wagyu-Rindfleisch, gebratener Gänsestopfleber und schwarzem Trüffel in einem mit Kaviar getränkten Brioche-Brötchen, garniert mit 24-karätigem Gold. Kostenpunkt: 1.600 Dollar.

Der Zimmerservice im Ashford Castle im irischen Cong ist nicht nur etwas für Erwachsene. Reisende können einen Lego-Butler anfordern und aus einer Reihe von Sets wählen, die auf einem Silbertablett auf das Zimmer geliefert werden. 40 Euro werden dafür fällig.

Park Lane New York in New York City, USA: Hier braucht man nur die "5" wählen, um über die Kaviarhotline des Hotels eine Anfrage zu stellen. Zimmer gibt's ab 373 US-Dollar pro Nacht, die Kaviarpreise variieren.

Intercontinental Bora Bora Resort and Thalasso Spa in Bora Bora, Französisch-Polynesien: Hier geht es nicht nur darum, was an die Tür geliefert wird, sondern auch darum, wie es geliefert wird. Man kann sich ein Essen für zwei Personen in einem traditionellen Auslegerkanu zur Überwasservilla liefern lassen.

The Plaza Hotel in New York City, USA: In diesem Hotel gibt es eine der berühmtesten Zimmerservice-Bestellungen: den "Home Alone"-Eisbecher (benannt nach dem Film "Kevin – Allein in New York") mit 16 Kugeln Eiscreme und mehreren Schichten Toppings für 300 Dollar.

Bierfreundinnen und -freunde fühlen sich im Dog House Columbus Hotel in Columbus, USA, heimisch. Denn diese Brauerei, die gleichzeitig als Hotel fungiert, bietet Bierzapfhähne im Zimmer und einen Minikühlschrank im Badezimmer, der mit "Duschbier" gefüllt ist. (red, 21.7.2023)