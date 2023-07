Für viele geht es dieser Tage in den langersehnten Urlaub – in den einen aber das Haustier häufig nicht begleiten kann, das heißt, es muss zu Hause bleiben und versorgt werden. Wer einen Hund hat, kann diesen unter bestimmten Umständen auch auf Reisen bei sich haben – wenn das Ziel nicht zu weit entfernt und der Vierbeiner in der Unterkunft willkommen ist. Dennoch gibt es auch zahlreiche Fälle, in denen einem Hund eine Reise nicht zuzumuten ist. Dass dieser nicht nur gefüttert, sondern auch mehrmals täglich Gassi geführt werden muss, sorgt meist dafür, dass ein Hundesitten in den eigenen vier Wänden eher nicht praktiziert wird, sondern der Hund anderweitig untergebracht wird.

Wer macht das, wenn Sie nicht da sind? Getty Images/CasarsaGuru

Wenn andere sich um das Haustier kümmern

Katzen dagegen sind Gewohnheitstiere, denen es meist angenehmer ist, in den eigenen vier Wänden verbleiben zu dürfen, weshalb Katzensitting für gewöhnlich mit Besuchen der Betreuungsperson zu Hause verbunden ist. Auch bei Haustieren, die weitläufige und großformatige Aquarien, Terrarien oder auch Volieren bewohnen, stellt sich die Frage meist gar nicht, ob diese anderswo betreut werden können. Bei Kleintieren wie Hamster, Meerschweinchen, Kaninchen, Ratte und Co hat man eher die Wahl: Diese haben üblicherweise einen Käfig und genießen häufig auch Auslauf in der vertrauten Umgebung. Je nach individueller Situation kann es aber ebenso sinnvoll und praktisch sein, den Nager während der Abwesenheit in einen anderen Haushalt zu geben, womöglich in einen, der eine Sommerfrische im Garten ermöglicht.

In erster Linie suchen viele Menschen zunächst im privaten Bereich nach einer potentiellen Betreuung –Katzensitten, Hundehüten und Co sind in vielen Familien, in Freundeskreisen, unter der Kollegschaft oder in der Nachbarschaft eine beliebte und verbreitete Gefälligkeit. Kennt man wirklich niemanden, der sich anbietet, kommen auch professionelle Services für Tiersitterdienste oder offizielle Einrichtungen wie Tierpensionen infrage. Hierbei sollte man sich aber bewusst sein, dass vor allem in der Hauptsaison die verfügbaren Plätze heißbegehrt sind und eine kurzfristige Unterbringung schwierig werden könnte. Bei jeder Tierart und jeder Betreuungsform empfiehlt es sich, essenzielle Informationen zu Futtervorlieben und -gewohnheiten und benötigten Medikamenten sowie die Kontaktdaten von Tierarzt, Tierärztin oder Tierklinik zu hinterlassen, ebenso wichtige Dokumente des Tieres wie Impfpass oder Internationaler Heimtierausweis.

Doch ob Betreuung daheim oder in einem anderen Haushalt: Ideal ist, eine vertrauensvolle, verlässliche Person zu finden, die sich des Tieres annimmt, es bestmöglich versorgt und Notwendigkeiten wie die Fütterung übernimmt, aber auch Streicheleinheiten und liebe Worte für das Tier übrig hat, das vielleicht die gewohnte Umgebung und seine Menschen vermisst. Nur mit der Gewissheit, dass das Haustier in guten Händen ist, können viele schließlich auch den Urlaub so richtig genießen.

Wie machen Sie das?

Welches Haustier haben Sie – und wie wird es im Urlaub versorgt? Welche Unterbringung beziehungsweise Betreuung hat sich für Sie am besten bewährt? Haben Sie auch Erfahrung oder Tipps hinsichtlich Fremdbetreuung durch Sitter oder Tierpensionen? Und sind Sie auch selbst schon beim Tiersitting eingesprungen? Berichten Sie im Forum und helfen Sie anderen, eine gute Wahl für ihr Tier zu treffen! (Daniela Herger, 28.7.2023)