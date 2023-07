Tipps zum Abkühlen des Schlafzimmers bringen kaum noch was, die Luft steht. Dann ist es entscheidend, den Körper – vor allem die Hände und Füße – zu erfrischen. Getty Images/iStockphoto/diego_cervo

Die Empfehlung von Fachleuten zur optimalen Temperatur für guten Schlaf klingt dieser Tage bzw. Nächte wie eine Farce: Zwischen 16 und 19 Grad sollten es im Schlafzimmer idealerweise sein, damit man gut zur Ruhe kommt. Davon sind die allermeisten Haushalte ohne Klimaanlage aktuell wohl weit entfernt. Auch nachts sinkt die Temperatur nicht unter 20 Grad. Meteorologen und Meteorologinnen sprechen dann von sogenannten Tropennächten – und die kosten Schlaf.

Bei hohen Temperaturen verschiebt sich der Zeitpunkt des Einschlafens nach hinten, und die Schlafqualität sinkt. Das liegt zum einen am meist geselligeren Lifestyle im Sommer, zum anderen freilich auch an der Hitze per se. Denn um einschlafen zu können, muss unsere Körpertemperatur sinken. Im Normalfall ist diese nachts um etwa ein Grad Celsius niedriger als tagsüber. Das passiert, weil sich beim Einschlafen die Blutgefäße unter der Hautoberfläche erweitern und dabei Wärme nach außen abgeben. In besonders heißen Nächten wird dieser Mechanismus bei vielen gestört, man beginnt zu schwitzen und kann nicht mehr so gut einschlafen. Vier Tricks, wie man dennoch zur Ruhe kommen kann:

1. Wärmflasche zur Kühlflasche umfunktionieren

Aktuell boomen kühlende Decken und Kissen. Immer mehr Kühlprodukte fürs Schlafzimmer kommen auf den Markt, vor allem in sozialen Medien werden sie intensiv beworben. "Manche Hersteller verwenden dabei kühlende Gel-Technologien, andere arbeiten mit Wasser oder elektrisch betriebenen Kühlsystemen", erklärt Schlafcoachin Melanie Pesendorfer. Manchen könnten diese Produkte in den Sommermonaten eine angenehme Abkühlung bringen. Aber eine günstigere Alternative dazu haben die meisten ohnehin schon zu Hause: eine Wärmflasche. Die lässt sich nämlich auch wunderbar als Kühlflasche verwenden. Einfach mit eiskaltem Wasser befüllen und dann am besten in Fußnähe platzieren, das senkt die Körpertemperatur etwas ab.

2. Auf Naturfasern setzen

Der Stoff, auf bzw. unter dem man schläft, ist entscheidend für guten Schlaf, betont Pesendorfer. Es sei besonders wichtig, dass die Textilien den Schweiß gut absorbieren. Glatte Baumwolle, Leinen oder Seide eignen sich da besonders gut und haben oft einen kühlenden Effekt auf der Haut. "Im Gegensatz zu chemischen Fasern nehmen Naturfasern die Feuchtigkeit besser auf und sind zudem atmungsaktiv. Absolutes No-Go sind Polyester, Nylon, Fleece und Ähnliches", sagt die Expertin.

3. Vorm Schlafengehen lauwarm duschen und nicht abtrocken

Auch wenn es nach einem heißen Sommertag verlockend ist: Lieber nicht eiskalt, sondern besser lauwarm duschen. Kaltes Wasser kurbelt dein Kreislauf an, man schwitzt danach umso mehr. Bei einer warmen Dusche hingegen weiten sich die Blutgefäße, dadurch kann Wärme leichter nach außen abgegeben werden und die Körpertemperatur sinkt – für den Körper das Signal, dass es bald Zeit ist zu schlafen. Und: Nach dem Duschen am besten nicht ganz abtrocknen, der Feuchtigkeitsfilm auf der Haut hat einen kühlenden Effekt.

4. Füße und Hände gezielt kühlen

Für die Thermoregulation unseres Körpers sind ganz besonders die Füße und Hände entscheidend. Dort fließt das Blut nämlich nahe an der Hautoberfläche und kann Kälte oder Wärme ins Körperinnere transportieren. "Man kann etwa die Socken tagsüber ins Gefrierfach legen oder vorm Zubettgehen kühlende Pads auf die Unterarme legen", rät Pesendorfer. Und wenn das alles nichts hilft, empfiehlt die Schlafcoachin: "Die Matratze raus auf den Balkon, in den Garten oder einen Ausflug ins Grüne machen und eine Nacht im One-Million-Stars-Hotel verbringen." (Magdalena Pötsch, 21.7.2023)