Hoffnungsvoll wenden sich wieder einsame Herzen an die Liebes­g’schichten und Heiratssachen. Zu sehen um 20.15 Uhr in ORF 2

Unterschiedlicher könnten die teilnehmenden Singles in Folge drei kaum sein. Da wäre Brit, die sich "sooo gerne wieder verlieben" möchte und gleich ein Küsschen in die Kamera schickt. Die in Vorarlberg aufgewachsene Halbmarokkanerin wünscht sich einen "bunten Vogel" an ihrer Seite, so wie sie selbst eben ist. Piercings sowie Tattoos zieren ihren Körper.

Brit hatte auch ein besonderes Hobby: Sie ist 20 Jahre als Tina-Turner-Double aufgetreten. Im Mai ist sie 77 geworden, und sieben ist Brits Glückszahl. Da wird sich doch ein passender Mann finden, ist sie überzeugt.

Brit aus Vorarlberg möchte immer "ein ausgeflipptes Leben leben" ORF/Talk/Gustl Gschwantner

Es wird auch sehr emotional. Christine war mehrere Jahrzehnte glücklich verheiratet, bis der Tod sie von ihrem Mann trennte. Der 72-jährige Alois teilt ein ähnliches Schicksal. Beiden kommen noch heute die Tränen, wenn sie an die schwere Zeit zurückdenken. Doch sie sind überzeugt, dass eine neue Liebe auf sie wartet.

Alois sagt, beim ersten Date muss es "Bumm-Tschack" machen. Wer Alois kennenlernen will, sollte ihn gleich zu Hause besuchen, denn dann könne er schauen, "ob die Chemie stimmt". Also schnell, bevor es eine "Überschwemmung" an Damen in Alois’ Haus gibt.

Ein "Gesellschaftsmensch" sollte die neue Frau an Sepps Seite sein. Bezüglich der Romantik im Bett meint der Witwer aus der Steiermark lachend: "Vielleicht gibt es da auch noch eine Möglichkeit." Sonja hat genug Frösche geküsst, "die nicht zu Prinzen wurden". Männer und Frauen können sich beim 27-jährigen Michael, dessen Hobby der Jugger-Sport ist, melden. Wir hoffen das Beste! (Eleni Ernst, 24.7.2023)