Der Demonstrant hat in Stockholm vor der irakischen Botschaft protestiert. AP/Caisa Rasmussen/TT

Stockholm/Bagdad – Bei einer Demonstration in Schweden ist ein Mann zwar auf den Koran getreten, er hat die heilige Schrift der Muslime aber nicht wie angekündigt verbrannt. Wie Augenzeugen beobachteten, trat der nach Schweden geflüchtete Iraker Salwan Momika am Donnerstag vor der irakischen Botschaft in Stockholm mehrfach auf den Koran, verbrannte das Buch jedoch nicht.

Der ursprüngliche Plan einer Verbrennung des Korans hatte in der Nacht auf Donnerstag zu einem Angriff auf die schwedische Botschaft in Bagdad durch Demonstranten und zu heftigen Spannungen zwischen Schweden und dem Irak geführt. Die Regierung in Bagdad gab am Donnerstag die Ausweisung des schwedischen Botschafters bekannt und rief gleichzeitig den irakischen Geschäftsträger aus Schweden zurück. (APA, 20.7.2023)