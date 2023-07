Es gibt Serien, bei denen wird einem schon beim Intro warm ums Herz. Neue wie zum Beispiel bei Succession oder The White Lotus oder Game of Thrones, ältere wie Akte X und Twin Peaks, noch älteren wie Dallas und Black Beauty und ganz alten wie Mit Schirm, Charme und Melone und Die Waltons. Wellness!bei alten wie Mit Schirm, Charme und Melone und Die Waltons. Wellness pur!

Das Intro von Futurama gehört in diese Kategorie. Die Eröffnungsmelodie folgt dem Raumschiff in aberwitziger Schrägfahrt durch das Planetenparalleluniversum.

Futurama

Disney+ haucht "Futurama" mit Bender & Co neues Leben ein. Das muss gefeiert werden! 20th Century

Komponiert hat das signifikante Glockenspiel Christopher Tyngs. Inspiriert wurde Tyngs vom 2017 verstorbenen französischen Komponisten Pierre Henry, einem Pionier der sogenannten "Musique concrète", bei der vorhandene Klänge aufgenommen und zu musikalischen Collagen verarbeitet werden. Seine mechanischen Techniken waren ein analoger Vorläufer des digitalen Samplings, das heute in der Musik weit verbreitet ist.

Die Botschaft dieses wunderbaren Intros ist – übrigens ähnlich wie bei den Simpsons – klar: "Bitte festhalten, es geht los!"

Und wie! Streaming sei Dank haucht Disney+ der lieben Futurama-Familie nach zehn Jahre Pause neues Leben ein. Die Serie von Simpsons-Schöpfer Matt Groening und Kompagnon David X. Cohen startete 1999 und feiert mittlerweile ihr viertes Comeback. Das liegt daran, dass Fry, Leela und Bender zwar von Fans kultisch verehrt werden, bei Zuschauerquoten jedoch ein ums andere Mal hinter den Erwartungen zurückblieben.

Die Pause hat dem Team nicht geschadet. Futurama steckt wie eh und je voller popkultureller Anspielungen, die einfach Freude machen.

Frys Sinnkrise

So zum Beispiel mit Fry, der gleich in der ersten Folge einer Sinnkrise erliegt. Auf der Suche nach einem Ziel fällt ihm Naheliegendes ein: "Jede TV-Show zu sehen, die jemals in der Welt gemacht wurde." Das macht Sinn! Weil es derer aber lebensgefährlich viele gibt, muss Hilfe her.

Und es wären nicht die besten Freunde, würden sie nicht mit Feuereifer beistehen. So sitzen Leela und Bender irgendwann vor drei beschränkten Roboter-Managern des Streaminganbieters Fulu, die nur in Zahlen und Algorithmen denken. Das führt zu einer irrwitzigen Serie-in-der-Serie-Gemengelage, inklusive spitzer Kommentare auf den Zeitdruck beim Drehen ("You have to make it faster!") und das Dasein von Autoren ("Any idiot can be a TV-writer").

Und es endet schließlich ín einer Floskel der Blechtrottel-Manager, die womöglich so mancher aus dem Futurama-Team kennt: "Wir lieben eure Show, sie funktioniert nicht, ist gecancelt. Ihr werdet immer ein wichtiger Teil der Fulu-Familie sein. Verschwindet." Was in solchen Situationen zu tun ist, zeigt die Folge ebenso: Nicht aufgeben!

Zwanzig neue Folgen der animierten Serie sind bestellt, Disney+ spielt ab 24. Juli vorerst zehn jeweils wöchentlich aus. Na endlich! (Doris Priesching, 23.7.2023)