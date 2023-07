Schon Monate vor dem Kinostart schlug der Barbie-Film von Greta Gerwig große Wellen. Der Welt ging die Farbe Pink aus, weil so viel davon für das Filmset gebraucht wurde, und plötzlich war ein neuer Modetrend geboren: #Barbiecore. Die Hauptdarstellerin Margot Robbie nahm den Hashtag wohl besonders ernst, denn sie erschien auf den roten Teppichen der internationalen Filmpremieren in Looks, die von historischen Barbies inspiriert sind. Ein Best-of.

Bei der Filmpremiere in London trug Margot Robbie einen Look, der von der Entchanted-Evening-Barbie inspiriert ist. AFP/JUSTIN TALLIS

Und hier das Original in Plastik

Für eine weitere Veranstaltung zum Barbie-Film in London wählte die australische Schauspielerin einen Barbie-Strand-Look aus den Sechzigern. Vianney Le Caer/Invision/AP

Selten, aber doch gab's Barbie mit dunklem Haar. Mattel

"Solo in the Spotlight" heißt das Puppenmodell, das Vorbild für dieses Outfit war. Margot Robbie trug es zur Filmpremiere in Los Angeles. EPA/NINA PROMMER

Die Barbiepuppe, die als Vorlage diente kam im Jahr 1960 auf den Markt.

Margot Robbies Look bei der Filmpremiere in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul ist eine Hommage an die Day-to-Night-Barbie. AP/Ahn Young-joon

Das Besondere an dieser Puppe: Sie kommt mit zwei Outfits daher, eines für tagsüber im Büro und eines für schicke Abendveranstaltungen. Ein paar Griffe reichen für die Verwandlung. Mattel

Auch Margot Robbie machte die Verwandlung vom Day- zum Night-Look. EPA/YONHAP

Das Outfit bei einem Filmpromotiontermin in Mexiko ist von der Totally-Hair-Barbie aus den Neunzigern inspiriert. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/HECTO

Diesem Modell waren allerlei Haarstylingaccessoires beigelegt. Mattel

In Los Angeles tauchte Robbie auch als Pink-and-Fabulous-Barbie auf. REUTERS