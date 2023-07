In Italien kam es nach der extremen Hitze nun zu heftigen Gewittern mit Tornados und Hagelkörnern in Tennisballgröße. Es gab Verletzte, die Sachschäden sind beträchtlich

Dominik Straub aus Rom

Das Wetter in Italien spielt derzeit völlig verrückt. Während im ganzen Land Hitzerekorde gebrochen werden – der Juli 2023 ist bisher der heißeste in Italien seit Beginn der Messungen –, meldeten mehrere Regionen am Mittwoch heftige Gewitter, Überschwemmungen, Tornados und massiven Hagelschlag. "Die Gewalt der Unwetter war direkt proportional zu der extremen Hitze, die ihnen vorangegangen ist", ließ der italienische Wetterdienst Meteo.it verlauten. In vielen Gebieten Italiens sind die Temperaturen am Mittwoch auf Werte über 40 Grad gestiegen; bei Cagliari auf Sardinien wurden 45,9 Grad gemessen, in Rom 43, in der Toskana 40. Aber auch im Norden und in der Po-Ebene zeigten die Thermometer 38 Grad oder mehr an.

Nicht nur in Rom wurden am Mittwoch mehr als 40 Grad registriert. AFP/TIZIANA FABI

Am stärksten betroffen von den Unwettern war die Region Venetien, wo mindestens 110 Menschen durch Hagelkörner in der Größe von Tennisbällen verletzt worden sind und zum Teil ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Hagelschäden an Autos und in der Landwirtschaft sind enorm. "Keine Provinz wurde von den Unwettern verschont; es wurden ganze Felder, Obstplantagen und Weinberge vernichtet; auch Treibhäuser wurden zerstört", meldete der italienische Bauernverband Coldiretti am Donnerstag. In Padua fielen vereinzelt Hagelkörner mit einem Durchmesser von zehn Zentimetern. Gebietsweise kam es auch zu Überflutungen; der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, dankte den zahlreichen Rettungskräften und Feuerwehren, die am Donnerstag immer noch im Einsatz waren.

Mehrere Tornados

Zu schweren Unwettern kam es auch weiter östlich, im Grenzgebiet zwischen Venetien und dem Friaul. Im Gebiet Cadore hat ein Tornado breite Schneisen in die Wälder geschlagen; insgesamt wurden laut Angaben der Forstbehörden innerhalb von wenigen Minuten 25.000 Kubikmeter Holz vom Wind umgeworfen. Ein weiterer Tornado hatte sich in der Provinz von Vicenza gebildet; Hobbyvideoaufnahmen von einem Campingplatz in sozialen Medien zeigten Dutzende von Zelten, die mehrere Meter hoch in die Luft gewirbelt und vom Wind weggetragen wurden. Verletzt wurde dabei niemand. In den Alpen des Friaul mussten Bergwanderer und Mountainbikerinnen gerettet werden, die von den heftigen Gewittern überrascht worden sind.

Italien ist laut den Experten ein Hotspot des Klimawandels. Im Sommer 2021 wurde auf Sizilien mit 48,8 Grad Celsius die höchste je in Europa gemessene Temperatur registriert; letztes Jahr litt Norditalien unter einer Rekorddürre mit Schäden von sieben Milliarden Euro in der Landwirtschaft. Der Pegelstand des Po lag derart tief, dass das Salzwasser der Adria mehr als 40 Kilometer das Flussbett hinauffloss. Die Extremereignisse – Hitze, Trockenheit, Starkregen, Überschwemmungen – nehmen rasant zu: Wurden in Italien im Jahr 2009 noch rund 300 Extremwetterphänomene gezählt, waren es im Jahr 2019 laut der European Severe Weather Database mehr als 1.600 – eine Verfünffachung innerhalb von zehn Jahren.

Auch am Mittwoch stiegen die Temperaturen wieder verbreitet auf über 35 und im Süden auch auf über 40 Grad an. Laut den Meteorologen ist der Höhepunkt der Hitzewelle aber erst einmal überwunden. Der Sommer hat freilich erst gerade so richtig begonnen. (Dominik Straub aus Rom, 20.7.2023)