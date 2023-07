Dass große Unternehmen Wasser abfüllen und weltweit verkaufen, ist keine neue Entwicklung. Man denke dabei etwa an das Luxuswasser der Marke Fiji von den Südseeinseln oder an Evian aus den französischen Alpen, die weltweit in den Supermarktregalen stehen.

Als vergangenes Jahr bekannt wurde, dass Liquid Death, eine US-Firma, in den USA österreichisches Mineralwasser in Dosen verkauft, erregte das dann doch in den heimischen Medien großes Aufsehen. Das amerikanische Unternehmen ließ sein Wasser nämlich im oberösterreichischen Frankenmarkt von der Firma Starzinger – die auch Schartner Bombe im Sortiment führt – abfüllen. In die Staaten geschifft, wurde es dort um einen hohen Preis verkauft. Rund 1,60 Euro zahlt man dort für knapp einen halben Liter.

Liquid Death wird nicht mehr in Österreich abgefüllt. Seit kurzem ist jedoch eine österreichische Version erhältlich. Foto: Christophe Kohl

Vorbildwirkung

Wie kürzlich bekannt wurde, hat Liquid Death seinen Standort für die Abfüllung von Oberösterreich nach Virginia verlegt – DER STANDARD berichtete. Grund dafür sei die Senkung der Transportkosten, hieß es.

Vom Liquid-Death-Erfolg hat sich der Abfüller Starzinger nun jedoch anscheinend inspirieren lassen. Denn das Unternehmen hat jetzt sein eigenes Mineralwasser in der Aludose auf den Markt gebracht. Das Frankensteiner Mineralwasser gibt es prickelnder und stiller Version in Supermärkten wie Billa und Spar. Um 65 Cent pro Dose ist das Wasser zu haben. Eine reguläre 1,5-Liter-Flasche des Mineralwassers ist um denselben Preis im Handel erhältlich. Die Plastikflasche ist aber nicht "Premium".

Nicht nur die Idee, sondern auch der Look ist angelehnt an das Produkt des US-Herstellers: Clean, in Schwarz oder Weiß mit goldenen Details ist die Aufmachung der Ösi-Version. Nur auf den Totenkopf hat man verzichtet. Wie Frankenmarkter auf Instagram schreibt, will man mit dem Produkt im Luxuswassersegment mitmischen und bei jüngeren Menschen punkten: "Die schlicht-moderne Optik mit Premiumcharakter animiert zum Genießen – im Club, an der Bar, im Freibad, beim Festival ... Ein neuer Trend ist geboren!" (rec, 21.7.2023)