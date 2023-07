Liebe Leserin, lieber Leser,

in Berlin ist eine freilaufende Raubkatze, mutmaßlich eine Löwin, gefilmt worden. Polizei und Veterinäramt sind im Einsatz, das Internet brüllt auf seine Art und ist dabei wie immer wenig zurückhaltend was beißenden Spott anbelangt. So sorgt die Raubkatze, die in Berlin in der Nacht auf Donnerstag von Zeugen gefilmt wurde, nicht bloß für einen Polizeigroßeinsatz, sondern auch für brüllendes Gelächter in den sozialen Medien.

Außerdem berichten wir über Russlands ersten Quantencomputer und warum dieser wohl keine Gefahr für westliche Verschlüsselungstechnologien darstellt.

Darüber hinaus widmen wir uns in einem Artikel über Militärtechnik der Frage, wie ein einzelner M2 Bradley in der Ukraine zwei angreifende russische T-72 gleichzeitig ausschalten konnte.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen eine spannende Lektüre!

Löwin oder Partytiger? Das Netz und die Berliner Raubkatze

Russlands Quantencomputer dürfte im Westen wenig Besorgnis auslösen

Technisch überlegen: Ukrainischer Schützenpanzer soll zwei T-72 ausgeschaltet haben

Netflix streicht in ersten Ländern das günstigste Abo-Modell

Dylan Hollis: Der Mann, der Vintage-Rezepte probiert, damit wir es nicht müssen

Google testet Tool, das Nachrichten automatisch verfasst

Apple arbeitet an einem Konkurrenten zu ChatGPT

Amrapali Gan machte Onlyfans zur Multimilliarden-Dollar-Plattform