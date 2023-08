Die Bundesanstalt Geosphere Austria (hervorgegangen aus der ZAMG und der Geologischen Bundesanstalt) veröffentlicht seit kurzem ein alle drei Stunden aktualisiertes Modell der Lufttemperatur in zwei Metern Höhe und in einer räumlichen Auflösung von rund zwei mal zwei Kilometern. Anhand dieser Daten lässt sich ein recht genaues Bild der lokalen Temperaturen in Österreich über den Zeitraum von etwa zwei Tagen zeichnen.

In unserer Anwendung können Sie eine Adresse eingeben und die Entwicklung der Maximaltemperatur rund um den eingegebenen Punkt über 60 Stunden hinweg mitverfolgen. Ein Teil dieses Zeitraums liegt möglicherweise schon in der Vergangenheit, da die Daten erst eine kurze Zeit nach der Berechnung veröffentlicht werden.

Aus diesen Daten lassen sich auch die höchsten zu erwartenden Temperaturen in den Landeshauptstädten ableiten. Hierzu haben wir jene Rasterzellen des Wettermodells analysiert, in denen die Landeshauptstädte liegen. Die prognostizierten Temperaturen können daher auch in Teilen der umliegenden Gemeinden auftreten, die noch in dieselben Zellen fallen.

Da in der Adresssuche immer nur der Zeitverlauf einer einzelnen Rasterzelle angezeigt wird, können die dort angezeigten Maximaltemperaturen von denen in der folgenden Tabelle leicht abweichen.

Weitere Berichterstattung zum Thema finden Sie in unseren Schwerpunkten zu Wetter und Klima. (Sebastian Kienzl, Robin Kohrs, 19.8.2023)