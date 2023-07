Der Präsident der Akademie der Wissenschaften, Heinz Faßmann, fordert die Regierung zur Aufstockung des Forschungsbudgets auf. ÖAW/Hinterramskogler

Heinz Faßmann sieht sich in der Zwickmühle. Einerseits sagt der 67-Jährige, der bis 2021 auf einem ÖVP-Ticket das Bildungsressort anführte: "Ich weiß als ehemaliger Minister, wie mühsam solche öffentlichen Zurufe manchmal sind." Andererseits ist Faßmann nunmehr in der Rolle des Präsidenten der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) – und muss der Regierung wie auch der Bevölkerung den Ernst der finanziellen Lage am heimischen Wissenschaftsstandort vor Augen führen: "Die Forschung braucht jetzt Hilfe."

Dabei hatte Faßmann bei der Fixierung des stark gestiegenen außeruniversitären Forschungsbudgets im Herbst des Vorjahres noch ein rosiges Bild gezeichnet und über die für drei Jahre paktierte "Fortsetzung des erfolgreichen Wachstumspfads" frohlockt. Was ist seither passiert? Wie so oft in diesen Zeiten hat die Antwort mit der hohen Inflation zu tun, wobei: Davon wusste man auch schon vergangenen Herbst, immerhin betrug sie damals zehn Prozent.

Das Problem liege aber darin, so erklärte es Faßmann bei einem Pressegespräch am Freitag, dass die Wirtschaftsprognosen damals mit einem rascheren Sinken der Inflation gerechnet hätten, was jedoch nicht eintrat. Die anhaltenden Preissteigerungen sorgten nun dafür, dass Personal- und Energiekosten deutlich höher seien als im Herbst prophezeit. Das berge potenziell bedrohliche Folgen für den Forschungsbetrieb, der in energieintensiven Disziplinen besonders scharf zutage trete: "In der Molekularbiologie müssen Zellkulturen gekühlt werden, und in der Quantenphysik geht ohne Strom gar nichts." Im Unterschied zu privaten Unternehmen hatten die Forschungseinrichtungen auch keinen Anspruch auf die Energiekostenzuschüsse der Regierung.

Projekte mit Unternehmen streichen

Die für dieses Jahr ausverhandelten Gehaltssteigerungen des wissenschaftlichen Personals von rund sieben Prozent schlagen ebenfalls zu Buche, wie Henriette Egerth illustrierte. Die Geschäftsführerin der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), die mit öffentlichen Geldern die unternehmensnahe angewandte Forschung finanziert, warnte: "Bei steigenden Personalkosten können wir mit gleichbleibendem Budget weniger Projekte finanzieren." Einige Hundert Projekte jährlich bei mittelständischen Unternehmen könnten dieser Entwicklung zum Opfer fallen. Die dann ausbleibenden Innovationen würden Österreich erhebliche Nachteile im internationalen Wettbewerb um die besten Produkte bescheren, sagte Egerth. Zudem würden mangels eines öffentlichen Anschubs auch daran anknüpfende private Forschungsinvestitionen flachfallen.

Für ÖAW und FFG, die gemeinsam die Bandbreite von Grundlagenforschung und angewandter Forschung in der außeruniversitären Landschaft abdecken, ist der Appell an die Regierung daher klar: Es brauche ein Zusatzbudget, um das inflationsbedingte Finanzloch zu stopfen. Insgesamt 500 Millionen Euro mehr erhoffe man sich für den Zeitraum 2024 bis 2026 – jeweils die Hälfte davon solle in die Grundlagenforschung und in die angewandte Forschung fließen. Diese Steigerung sei angesichts des Gesamtbudgets von fünf Milliarden im besagten Zeitraum eine "moderate Forderung", für die er in seinem Ex-Ministerium Verständnis ernte, meinte Faßmann. Ob sich auch das Finanzministerium überzeugen lässt, ist ungewiss – entscheidend wird das Budgetgesetz im Herbst sein.

Keine Feier ohne Förderung

Die künftige Finanzierung der Wissenschaft werde jedenfalls ein Lackmustest für die Weitsicht der politisch Verantwortlichen, befand der Ex-Minister: "Österreich muss sich zu einem forschungsstarken Land entwickeln. Das ist eine Investition in die Zukunft, das wird manchmal vor lauter tagespolitischen Problemen vergessen." Gleichsam als Kronzeuge für das monetäre Anliegen musste Faßmanns Vorgänger an der Spitze der ÖAW, Anton Zeilinger, herhalten, der 2022 in Schweden zum Physik-Laureaten gekürt wurde: "Wir können nicht am Sonntag den Nobelpreis feiern und am Montag die budgetären Möglichkeiten für Spitzenforschung beschneiden." (Theo Anders, 21.7.2023)