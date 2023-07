Prompt: Draw a running lion in the middle of the city of berlin art. Bing Image Creator/STANDARD

Der Fall der entlaufenen Raubkatze ist wohl mittlerweile jedem und jeder bekannt. Seit zwei Tagen sorgt das freilaufende Tier in Berlin und Umgebung für Unruhe. Polizei und andere Einsatzkräfte suchen das Tier, waren aber bisher erfolglos. Das bremst die Euphorie im Netz allerdings nicht, sich weiterhin über den Fall lustig zu machen und jeglichen Gag rund um Raubkatzen auf die diversen Social-Media-Kanäle zu posten.

So witzig

"Es kann nicht tagelang so weitergehen", sagte der SPD-Bürgermeister Michael Grubert gestern in einem TV-Interview mit Blick auf den Großeinsatz der Polizei. In seiner Gemeinde wurde die mutmaßliche Löwin offenbar schon gesichtet. Wenn es nach der Social-Media-Bubble geht, ist in jedem Fall noch Luft nach oben, was Memes und witzige Kommentare betrifft.

So wundert sich ein User auf Twitter, dass das gesuchte Tier offenbar aus einem "Privathaushalt" stammt und ergänzt, ihm seien auch zwei "Produkte" aus dem Labor entwischt und er freue sich auch über Hilfe bei der Suche.

Viele im Netz behaupten, das Tier bereits selbst gesehen zu haben, etwa im Kino oder in der U-Bahn. Manche liefern sogar bildliche Beweise.

Manche versuchen, auf den richtigen Umgang mit Raubtieren einzugehen, und liefern auch dazu Bilder und Videos.

Am Ende, so hoffen wir, wird alles gut ausgehen und die Raubkatze sicher in ihr angestammtes Zuhause zurückgebracht. Sofern sie ein solches hat. (red, 21.7.2023)