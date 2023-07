Bereits in den vergangenen Tagen sorgten Unwetter in Kärnten für schwere Schäden wie etwa an der Kirche in St. Marxen bei Kühnsdorf, Gemeinde Eberndorf. APA/MARKUS ANGERER

Klagenfurt – Mehrere Gewitterzellen mit Sturmböen und starkem Regen haben von Donnerstagnachmittag bis Freitagfrüh für 160 Feuerwehreinsätze in Kärnten gesorgt. Betroffen waren vor allem die mittleren und östlichen Landesteile, teilte der Landesfeuerwehrverband mit. Nachdem in den vergangenen Tagen vor allem der Sturm für Schäden gesorgt hatte, kamen dieses Mal enorme Niederschlagsmengen binnen kürzester Zeit hinzu, die Straßen, aber auch Häuser und Keller überfluteten.

Am Ossiacher See retteten Wasserrettung und Feuerwehr in Not geratene Surfer und Menschen, die mit Booten unterwegs waren. In der Nacht kamen laufend Einsätze, auch wegen umgestürzter Bäume, hinzu.

Wie die Polizei mitteilte schlug ein Blitz in einen bei einer Tennisplatzanlage in St. Veit an der Glan geparkten Pkw ein. Eine 50 Jahre alte Frau, die auf der Terrasse der Kantine ein Metallgeländer berührte, erlitt dadurch einen nicht lebensbedrohlichen Stromschlag. Sie wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt ins örtliche Krankenhaus eingeliefert. (APA, 21.7.2023)