Dieses Symbolbild stammt von der Oder in Wrocław. IMAGO/Krzysztof Zatycki

Bremen – Ein Fahranfänger ist im Fluss Weser in der norddeutschen Stadt Bremen gelandet und hat noch aus dem sinkenden Auto mit seinem Vater telefoniert. Dieser habe ihm dringend geraten, "das Fahrzeug vor dem endgültigen Sinken doch bitte schnell zu verlassen", teilte die Polizei am Freitag mit. "Der 18-Jährige befolgte den Ratschlag, kletterte aus dem Fenster und erreichte das rettende Ufer." Er verletzte sich leicht und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Warum der Fahranfänger in der Nacht auf Freitag die Kontrolle über das Auto verlor und über eine Böschung in den Fluss fuhr, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Es gebe keine Hinweise auf Alkohol oder Drogen, versicherte eine Polizeisprecherin. Taucher der Feuerwehr konnten das Auto später lokalisieren. Eine Spezialfirma soll das Fahrzeug mit einem Kran bergen. (APA, 21.7.2023)