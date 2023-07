Wien – Der ORF überträgt – wie berichtet – alle 64 Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen, die in Australien und Neuseeland über die Bühne geht. Das Auftaktmatch am Donnerstag stieß allerdings nur auf mäßiges Interesse, was auch an den Beginnzeiten liegen dürfte. Durchschnittlich 21.000 Zuseherinnen und Zuseher verfolgten um 9 Uhr das Match zwischen Neuseeland und Norwegen. Der Marktanteil (MA) lag bei sechs Prozent.

In der zweiten Hälfte sahen im Schnitt 25.000 zu, was einem Marktanteil von neun Prozent entspricht. Die zweite Partie des Tages zwischen Australien und Irland ließen sich 30.000 (erste Halbzeit) beziehungsweise 25.000 (zweite Halbzeit) nicht entgehen.

Betsy Hassett (links) bezwang mit Neuseeland die favorisierten Norwegerinnen um Thea Bjelde. IMAGO/Ane Frosaker / SPP

Deutlich größer war das Interesse in Deutschland: Mit der Liveübertragung der ersten beiden Begegnungen bei der Fußball-WM der Frauen hat die ARD die Millionengrenze geknackt. Das Auftaktspiel von Co-Gastgeber Australien gegen Irland (1:0) verfolgten ab Donnerstagmittag 1,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil betrug 16,5 Prozent.

Das Eröffnungsspiel von Mitausrichter Neuseeland gegen Norwegen (1:0) am Vormittag sahen 1,10 Millionen Fans (MA: 22,9 Prozent). Zur vorangegangenen Eröffnungsfeier hatten 770.000 Zuschauer (MA: 15,9) eingeschaltet.

Australiens Duell mit Norwegen erreichte bei der ARD in den Top Ten des Tages Platz neun. Die meistgesehene Sendung war am Donnerstagabend der Bozen-Krimi mit 4,91 Millionen Zuschauern und einem MA-Wert von 22,8 Prozent. Alle drei WM-Elemente im Donnerstagprogramm der ARD übertrafen ebenfalls den durchschnittlichen Marktanteil des Ersten von 14,6 Prozent. (red, sid, 21.7.2023)