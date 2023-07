Eine Frau störte sich am Basketballspiel ihrer Nachbarn. Diese müssen nun an Sonntagen ihr Training pausieren. AP/Mary Altaffer

Im Gastbeitrag berichten die Juristen Philipp Zumbo und Stefan Turic über eine aktuelle Entscheidung des Obersten Gerichtshofs.

Was haben ein – sehr lauter – Traktor und ein "bestimmungsgemäß genutzter" Basketballplatz gemeinsam? Nicht viel, außer: Von beiden geht Lärm aus. Während eine Hauseigentümerin in einem Kärntner Dorf den ab und an vorbeifahrenden Traktor geduldig ertrug, empfand sie das Bespielen des rund 30 Meter von ihrem Haus entfernten Asphaltplatzes mit zwei Basketballkörben als geradezu unerträglich. Dabei ging es der Klägerin nicht um allenfalls in ihrem (Vor-)Garten gelandete Bälle. Die Eigentümerin des Basketballplatzes, deren Gatte sportlicher Leiter eines Basketballvereins ist, hatte bereits einen hohen Zaun aufgestellt, um zu verhindern, dass dies (wie davor rund 15-mal im Jahr) weiterhin vorkommt. Es war der eingangs erwähnte Lärm, der die Klägerin plagte. Sie verlangte bei Gericht, der Beklagten die Benützung des Basketballplatzes, der vom Frühjahr bis zum Herbst – in unterschiedlicher Intensität – bespielt wurde, zur Gänze zu untersagen. Darüber hinaus beantragte sie, der Eigentümerin zu verbieten, Dritte auf dem Basketballplatz spielen zu lassen.

Fast so laut wie Traktor

Das ging nur teilweise auf. Wie das Bezirksgericht Völkermarkt, welches über den Fall zu entscheiden hatte, später feststellte, erreichen die durch das Dribbeln („Aufpeppeln“) der Basketbälle entstehenden Geräusche einen Spitzenpegel von 60 bis 65 Dezibel (dB). Das ist fast so viel wie der "relativ laute" Traktor, der einen Maximalpegel von 65,5 dB erreicht. Der vom Basketballspielen an sich ausgehende Lärm wäre jedoch, so die Klägerin, ortsunüblich und als wesentliche Beeinträchtigung zu untersagen. Kurzum: Der Schallpegel wäre unzumutbar.

Die Beklagte hielt dem entgegen, dass jedes vorbeifahrende Fahrzeug das durch den Ball verursachte Geräusch übertöne. Im Dorfgebiet übliche Rasenmäher und Traktoren (nicht nur der ziemlich laute) wären tagtäglich zu hören und dabei wesentlich lauter. In den Wintermonaten werde der Basketballplatz überhaupt nicht benutzt, und in den Sommermonaten sei die Familie der Beklagten wochenlang abwesend. Darüber hinaus gebe es in der näheren Umgebung ebenfalls in der Nachbarschaft von Wohnhäusern Sportplätze.

Das Bezirksgericht Völkermarkt gab der Klage nur teilweise Folge: Es entschied, dass die asphaltierte Fläche nur an Werktagen sowie an Samstagen, jeweils von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 15.00 bis 18:00 Uhr als Sport- und/oder Spielplatz zur Ausübung lärmerzeugender Tätigkeiten wie etwa zum Basketballspielen genutzt oder Dritten zur diesbezüglichen Nutzung überlassen werden darf. Die vom Basketballplatz ausgehenden Geräusche seien nicht ortsüblich; da die Grundstücke der Streitteile aber nur wenige Kilometer von Badeseen entfernt seien, wo sich viele Sommergäste aufhielten, könne man keine völlige Landidylle bzw. ländliche Ruhe erwarten. Das Bespielen des Basketballplatzes wäre daher in den genannten Zeitfenstern zumutbar.

Oberster Gerichtshof bestätigte Entscheidung

Das Landesgericht Klagenfurt als Berufungsgericht bestätigte diese Entscheidung und ließ die Revision an den Obersten Gerichtshof (4 Ob 242/22z) zu. Dieser nahm die von der Klägerin (die noch immer ein vollständiges Verbot durchsetzen wollte) erhobene Revision aber nicht zur inhaltlichen Behandlung an: Einflüsse einer benachbarten Liegenschaft können dann untersagt werden, wenn diese das nach den örtlichen Verhältnissen gewöhnliche Maß übersteigen und zugleich die ortsübliche Benutzung der Liegenschaft wesentlich beeinträchtigen. Dabei sind die örtlichen Verhältnisse in beiden Belangen zu beachten. Das wäre aber eine, vom Obersten Gerichtshof nicht zu beurteilende, Frage des konkreten Einzelfalls.

Bei der Beurteilung der Wesentlichkeit einer Nutzungsbeeinträchtigung ist ein objektiver Maßstab anzulegen, der auf die Benutzung der Nachbargrundstücke abstellt und daher von der Natur und der Zweckbestimmung des beeinträchtigten Grundstücks abhängig ist. Es kommt also gerade nicht auf das subjektive Empfinden des Gestörten an. Einwirkungen (Immissionen) sind nach höchstgerichtlicher Rechtsprechung jedenfalls zu dulden, wenn sie keine wesentliche Beeinträchtigung der ortsüblichen Nutzung hervorrufen, mögen sie auch noch so ortsunüblich sein. Der Interessenausgleich erfordert beim Basketballspielen, genauso wie beim Musizieren, von beiden Seiten gegenseitige Rücksichtnahme und Toleranz, um einen akzeptablen Ausgleich zu finden, kommt doch beidem eine gesellschaftlich wichtige Funktion zu. Und dann war da noch der im ländlichen Raum übliche laute Traktor, der die Ballgeräusche übertönte, und zumindest irgendwie freut man sich auch über die Sommergäste.

Summa summarum: Dem Traktor und dem Fremdenverkehr zum Danke darf Montag bis Samstag sechs Stunden am Tag, mit großzügiger Mittagspause, Basketball gespielt werden. Aber nicht zu früh und auch nicht zu spät. Sonntag ist Zwangspause, die man ja beispielsweise zum Traktorfahren nutzen könnte. (Philipp Zumbo, Stefan Turic, 23.7.2023)