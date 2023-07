Er gilt als das asiatische Pendant zum berühmten Orient-Express, der Eastern & Oriental Express. Seinen Dienst nahm der Luxuszug 1993 auf. Er verkehrte zwischen Singapur, Malaysia und Thailand, 2020 war fürs Erste Schluss, nicht zuletzt aufgrund der Pandemie.

Im Februar 2024 fährt der Luxuszug mit zwei Routen von Singapur aus durch Malaysia. Belmond

Doch vor kurzem ließ Belmond, der Betreiber des Eastern & Oriental Express, damit aufhorchen, den legendären Zug wieder in Betrieb nehmen zu wollen. Im Februar 2024 soll es so weit sein. Die ursprüngliche Route des Eastern & Oriental Express, ab Singapur durch Thailand bis nach Bangkok, ist allerdings noch nicht in Betrieb. Und so müssen sich Reisende vorab mit zwei Routen begnügen.

Durch den Regenwald

Die erste, "Essence of Malaysia", wird dem Unternehmen zufolge von Singapur aus durch üppige Regenwälder, vorbei an Reisfeldern und Dörfern in den Norden nach Kuala Lumpur, der Hauptstadt Malaysias, führen – Bootsausflug auf die Insel Langkawi inklusive. Weiter geht es dann in Richtung Norden zur Insel Penang, die als die kulinarische Hauptstadt des Landes gilt.

An der Wiedereröffnung der traditionellen Zugroute zwischen Singapur und Bangkok wird ebenfalls gearbeitet. Belmond

Die zweite Expedition heißt "Wildes Malaysia: Entdeckung ungesehener Sehenswürdigkeiten". Diese Reise führt durch den Osten der malaysischen Halbinsel – und biete ebenfalls eine Fülle von Erlebnissen, verspricht man, wie zum Beispiel einen Besuch im Taman-Negara-Nationalpark, einem der ältesten tropischen Regenwälder der Erde. Der Park beherberge eine Vielzahl von Tierarten, darunter Tiger und die gefährdeten Sumatra-Nashörner. Nach dieser beeindruckenden Begegnung mit der Natur geht es am dritten Tag weiter in Richtung Westen, zur Insel Penang.

Neu gestaltete Waggons

Abgesehen von den landschaftlichen, kulturellen und kulinarischen Aspekten ist der Zug selbst ein Highlight. Das legen zumindest die ersten Bilder nahe. Denn die Waggons des Luxuszuges wurden in den vergangenen Jahren renoviert und neu gestaltet. In typischen Grün- und Cremetönen gehalten, versucht man nun offenbar etwas mehr Lokalkolorit in die Ausstattung zu bringen – mit malaysischen Stickereien, Seidenstoffen und eleganten Kirschholzverkleidungen.

Die Routen führen auch durch üppigen Dschungel. Belmond

Acht Schlafwagen und vier verschiedenen Kabinenkategorien stehen zur Verfügung, jede Kabine ist mit einem eigenen Bad ausgestattet. "Die Präsidentenkabinen zelebrieren regionale Opulenz mit Goldtönen und bestickten Dekorelementen", heißt es in der Pressemitteilung von Belmond.

An Bord des Zuges können sich Gäste in einem von zwei Restaurantwagen kulinarisch verwöhnen lassen, heißt es weiter. Auf der Speisekarte stehen Gerichte, die von der lokalen Peranakan-Küche inspiriert sind. Die Gäste könnten auch Live-Unterhaltung im Piano-Bar-Wagen genießen oder sich im Aussichtswagen, der sich im hinteren Teil des Zuges befindet, entspannen.

Beide Reisen umfassen drei Nächte, die Preise beginnen bei 3.045 Euro pro Person in einer Pullman-Kabine. Inklusive Mahlzeiten, Getränken, Unterhaltung und einer Reihe von Aktivitäten.

Auch die traditionelle Route des Zuges zwischen Singapur und Bangkok soll wiedereröffnet werden, heißt es vonseiten des Betreibers. (red, 23.7.2023)