Trotz schwerer Schlappen bei Nachwahlen in England macht sich der konservative Premier Rishi Sunak Mut. Doch die Opposition sieht die Regierung schon jetzt am Ende

Rishi Sunak machte gute Miene zum bösen Spiel. Tags zuvor hatten seine Konservativen bei Nachwahlen in England schon wieder zwei Unterhausmandate eingebüßt. Der Tory-Wähleranteil war so niedrig, dass Demoskopen der Opposition einen Erdrutschsieg vorhersagen.

Sollten Rishi Sunaks Konservative 2024 abgewählt werden, bekäme Larry the Cat in 10 Downing Street wieder einen neuen Mitbewohner. AFP/HENRY NICHOLLS

Doch der Premier klammerte sich am Freitag an die einzige gute Nachricht: Trotz erheblicher Verluste konnten die Tories den Londoner Wahlkreis Uxbridge, Sitz seines Vorgängers Boris Johnson, halten. Die nächste Wahl sei "keineswegs beschlossene Sache", machte Sunak sich selbst und seinen Leuten Mut: "Wir machen weiter, wir liefern Substanz."

Ausnahmsweise erhielt der 43-Jährige diesmal Unterstützung vom Ex-Premier. Normalerweise stänkert Johnson in seiner hochbezahlten Zeitungskolumne gegen den Nachfolger; sein Mandatsverzicht stürzte die Tories im Juni tagelang ins Chaos, im Wahlkampf ließ er sich kein einziges Mal blicken.

Johnson meldet sich

Diesmal aber gratulierte der gerade zum mindestens achten Mal Vater gewordene 59-Jährige Steve Tuckwell artig zum "fantastischen" Sieg und beteuerte: "Er zeigt, dass die Konservativen in London und im ganzen Land gewinnen können."

Das sah Professor John Curtice von der Glasgower Strathclyde-Universität, einer der einflussreichsten Wahlanalysten des Landes, auf BBC ganz anders: Dem Durchschnitt der Meinungsumfragen zufolge habe der Stimmenanteil der Tories zuletzt um 18 Punkte unter ihrem Ergebnis von 2019 gelegen, als sie 43 Prozent holten. "Bei den drei Nachwahlen hingegen waren es 21 Punkte" – noch weniger Menschen machten ihr Kreuz bei der Regierungspartei, als der Trend suggerierte. Zusätzlich gebe es auch noch andere "schlechte Nachrichten" für die Tories, glaubt Curtice: "Die Leute stimmen sehr genau taktisch ab."

Tatsächlich ist dies eine wichtige Voraussetzung für den Machtwechsel. Wegen des Mehrheitswahlrechts müssen die Britinnen und Briten ihre parteipolitische Priorität oft vergessen und den jeweils bestplatzierten Oppositionskandidaten unterstützen.

Wählen mit Taktik

Genau dieses taktische Wahlverhalten ließ sich auch bei den zwei anderen Urnengängen beobachten: Im nordenglischen Selby versammelten sich die Tory-Gegner hinter dem erst 25-jährigen Labour-Kandidaten Keith Maher, dem zukünftigen "Parlamentsbaby", wie der oder die jüngste Abgeordnete immer liebevoll genannt wird; in Somerton und Frome (Grafschaft Somerset) hievten frühere Labour-Wähler die Liberaldemokratin Sarah Dyke ins Unterhaus.

Deren Parteichef Edward Davey sprach begeistert von einem "spektakulären Sieg". Freilich hat die kleinere landesweite Oppositionspartei in jüngster Zeit stetig Boden gutgemacht, den die Regierungsbeteiligung als Juniorpartner der Konservativen (2010–2015) gekostet hatte. Dazu gehörte auch der Wahlkreis Somerton und Frome. Zudem hatte sich der konservative Mandatsträger wegen eines Sex- und Drogenskandals monatelang nicht mehr im Wahlkreis blicken lassen.

Zorn auf die Person des Zurückgetretenen mag auch für die Menschen in Selby und Ainsty eine Rolle gespielt haben: Dort hatte der Tory Nigel Adams in Johnsons Windschatten den Bettel hingeschmissen, weil ihm die zuständige Berufungskommission einen Sitz im Oberhaus verweigerte.

"Historischer Sieg"

Der "historische Sieg" für seine Partei sei ein gutes Omen, freute sich Oppositionsführer Keir Starmer: Labour werde dem Land "seine Hoffnung, seinen Optimismus und seine Zukunft" zurückgeben.

Allerdings dürfte die unerwartete Niederlage in Uxbridge den Strategen der alten Arbeiterpartei auch einiges Kopfzerbrechen bereiten: Die Kampagne dort war von Labour zunächst als Referendum über Johnsons Fehlverhalten, vor allem über die Lockdownpartys in der Downing Street, angelegt worden. Nach einer Woche aber stellte sich heraus: Der Ex-Premier bleibt bei den Leuten vor Ort populär, anders als eine neue Citymaut auf alte Autos mit schlechten Abgaswerten, die der Labour-Bürgermeister Sadiq Khan demnächst auch in den Londoner Außenbezirken erhebt.

Ökopopulismus

Dem Erfolg der Tory-Strategie, Khans "Ulez-Initiative" in den Mittelpunkt des Wahlkampfes zu rücken, war der knappe Sieg geschuldet, glauben parteiübergreifend die Beobachter. Khan werde Ulez nun "gewiss entschärfen", sagt John Goodman von der Politikwebsite "Conservative Home" voraus. Das Ergebnis sei "desaströs" für Umweltpolitiker jeder Couleur "und damit auch für die Klimapolitik des Landes", pflichtet ihm Stephen Bush von der Financial Times bei.

Labour hat erst kürzlich ein geplantes Öko-Investitionsprogramm von 28 Milliarden Pfund (32,3 Mrd. Euro) verschoben, es wäre für die Zeit nach dem erhofften Wahlsieg geplant gewesen. Und Sunaks konservative Regierung muss sich indes von namhaften Fachleuten vorhalten lassen, den dringend notwendigen Abbau von Emissionen neuerdings zu langsam anzugehen. (Sebastian Borger, 21.7.2023)