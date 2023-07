Der US-amerikanische Sänger Tony Bennett verstarb 96-jährig. IMAGO/TT

Der vielseitige US-Sänger Tony Bennett ist tot. Er starb im Alter von 96 Jahren, berichtete Associated Press am Freitag. Anfang der 1960er-Jahre landete er mit I Left My Heart in San Francisco einen seiner größten Hits. Durch seine Duette mit Superstar Lady Gaga feierte der vielfache Grammy-Gewinner im hohen Alter zuletzt auch bei einem jungen Publikum große Erfolge.

Tony Bennett, Lady Gaga - The Lady is a Tramp (from Duets II: The Great Performances)

tonybennettVEVO

Geboren in einfachen Verhältnissen in Queens

1926 wurde Anthony Dominick Benedetto als Sohn eines Lebensmittelhändlers im New Yorker Stadtteil Queens geboren. Bereits im Alter von 10 Jahren hatte er seinen ersten Auftritt bei den Feierlichkeiten zur Eröffnung der Triborough Bridge in seiner Heimatstadt. Später verdingte er sich als "singender Kellner" in italienischen Lokalen seines Viertels.

Im Zweiten Weltkrieg nahm er an der Ardennenschlacht teil und war später in Deutschland stationiert. Nach seinem Militärdienst wurde er von Bob Hope entdeckt und unterschrieb 1950 seinen ersten Plattenvertrag mit Columbia Records. Mit Singles wie Because of You (1951), Cold Cold Heart (1951), Rags to Riches (1953) und Stranger in Paradise (1953) gelang ihm in der Folge gleich viermal der Sprung an die Spitze der amerikanischen Charts.

Seine Single Blue Velvet verhalf ihm 1951 zu Bekanntheit in Europa und entwickelte sich später zum vielgecoverten Klassiker. Regisseur David Lynch widmete dem Lied gar einen eigenen Film, worin Isabella Rossellini als Interpretin auftritt.

Isabella Rossellini: Blue Velvet

Paolo Tesi

Erfolge als Jazz Sänger

Gemeinsam mit dem Pianisten und Orchesterleiter Ralph Sharon widmete sich Bennett ab Mitte der 1950er Jahre dem Jazz. Die Single I Left My Heart in San Francisco (1962) gilt bis heute als erfolgreichstes Lied dieser künstlerischen Zusammenarbeit. Auch als Schauspieler trat Bennett auf, vor allem in Fernsehshows.

Tony Bennett "I Left My Heart In San Francisco" on The Ed Sullivan Show 1964

The Ed Sullivan Show

In den 1970er und 1980er Jahren durchlitt Bennett ein Karrieretief, das er mit Auftritten in Las Vegas abfederte. Ende der 1980er Jahre gelang ihm dann ein erstes Comeback, das zweite sollte er 2011 mit dem Album Duets II haben, in dem er mit bekannten Popstars zusammenarbeitete. Damit gelang ihm wieder der Sprung in die Charts.

Erkrankung

Anfang 2021 gab seine Familie bekannt, dass Tony Bennett seit 2015 an Alzheimer erkrankt sei. Sein Tod wurde am 21. Juli 2023, rund zwei Wochen vor seinem 97. Geburtstag, von seiner Familie bestätigt. (red, 21.7.2023)