"Stephen Curry: Underrated", "Special Ops", "Pop Around the Clock", "Revolution auf dem Wasser", "Alles Schwindel", "Traffic" - dazu die Radiotipps

STREAMINGTIPPS:

MYSTERY-SCI-FI-KOMÖDIE

6.35 THEMENTAG

They Cloned Tyrone (USA 2023, Juel Taylor) John Boyega, Jamie Foxx und Teyonah Parris als ungewöhnliches Trio aus Drogendealer, Zuhälter und Sexarbeiterin, das es zuerst mit seinen eigenen Klonen zu tun bekommt und sich mit einer Verschwörung der Regierung konfrontiert glaubt. Die gewitzte Mischung aus Science-Fiction, Mystery, Komödie und politischem Bewusstsein ist zugleich eine liebevolle Hommage an die Blaxploitation-Filme der 1970er-Jahre. Netflix

Wollen eine Verschwörung der Regierung aufklären (von links): Teyonah Parris, Jamie Foxx und John Boyega in "They Coned Tyrone", zu sehen auf Netflix. Parrish Lewis/Netflix

SPORTLER-BIO

Stephen Curry: Underrated (USA 2023, Peter Nicks) Der heute 35-jährige Stephen Curry gilt als einer der besten Basketballspieler der Welt und als bester Distanzschütze der Basketballgeschichte. Die Doku über den Sportler, der seit seinem NBA-Draft 2009 mit den Golden State Warriors eine beispiellose Karriere hinlegte und unzählige Rekorde aufstellte, verwebt in klassischer Manier Interviews mit Weggefährten mit Archivmaterial. Apple TV+

THRILLER-SERIE

Special Ops: Lioness (USA 2023, Anthony Byrne, Paul Cameron) Unter der Leitung von Kaitlyn Meade (Nicole Kidman) soll das geheime CIA-Programm Lioness Engagement Team Undercoveragentinnen in die Familie von Terroristen einschleusen, um so die ganze Organisation zu infiltrieren. Die Macher der Serie haben sich ein reales Programm zum Vorbild genommen. Paramount+

TV-TIPPS:

Pop Around the Clock – Summer Edition 3sat stellt den Samstag ganz in den Zeichen der Pop- und Rock-Musik. Den Anfang machen die Foo Fighters (Live at Wembley Stadium), um 10.25 ist David Bowie dran, gefolgt von u. a. Whitney Houston, Adele, Madonna, Lady Gaga, Amy Winehouse und einem Mitschnitt des Isle of Wight Festival 2023. Zum Abschluss gibt es ab 3.25 die vierteilige Doku The True Story of Punk.Bis 6.30, 3sat

22.00 DOKUMENTATION

Revolution auf dem Wasser – Wie kann die Schifffahrt grün werden? Schiffe sind für fast drei Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Pioniere wollen die Schifffahrt auf klimaneutrale Treibstoffe umstellen – die es bisher kaum gibt. Bis 22.55, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Muhammad Ali – Der Jahrhundertboxer (1–2/4)(USA 2021, Ken Burns, Sarah Burns, David McMahon) Die ersten beiden Teile einer höchst spannenden achtstündigen Doku, die von einem Athleten erzählt, dessen Einfluss weit über den Boxring hinausging. Bis 0.10, ORF 3

22.30 WESTERN

El Dorado (USA 1966, Howard Hawks) Mit seinem vorletzten Film knüpfte der große US-Regisseur Howard Hawks an seinen Westernklassiker Rio Bravo an: John Wayne als in die Jahre gekommener Revolverheld greift seinem dem Alkohol zugeneigten Sherifffreund (Robert Mitchum) unter die Arme. Es regiert die heitere Gelassenheit von Profis. Bis 0.30, BR

22.50 IN MEMORIAM

Alles Schwindel (A/D 2012, Wolfgang Murnberger) ORF zeigt Wolfgang Murnbergers Verwechslungskomödie um einen Kunstdiebstahl in memoriam der 95-jährig verstorbenen Schauspielerin Bibiane Zeller. Bis 0.20, ORF 2

23.30 DROGENTHRILLER

Traffic – Die Macht des Kartells(MEX/USA 2000, Steven Soderbergh) Mit fahrigen Handkameraeinstellungen und parallel laufenden Handlungssträngen breitet Regisseur Steven Soderbergh (Sex, Lügen und Video) ein komplexes Drogendrama aus, das sich der Thematik aus unterschiedlichsten Perspektiven nähert. Bis 1.45, RBB