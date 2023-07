"Ist der Mensch böse?", "Orientierung", "Twist", "Afghanisches Kulturleben in der Diaspora", "Stirb langsam", "Alltagsgeschichten" - dazu die Radiotipps

8.45 DOKUREIHE

42 – Die Antwort auf fast alles: Ist der Mensch böse? Die Frage nach dem Guten und dem Bösen im Menschen lässt sich nicht einfach beantworten. Der heutige Blick auf wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Psychologie stellt jedenfalls infrage, was bisher als ­erwiesen galt. Bis 9.35, Arte

12.30 MAGAZIN

Orientierung Die Themen in der letzten Sendung vor der Sommerpause sind: Geschwister-Rap – eine musikalische Identitäts­suche. / Menschen mit Behinderung: In die Mitte der Gesellschaft. / "Dem Volk aufs Maul schauen": 500 Jahre Lutherbibel. / ­Santa Muerte: Die Todesgöttin von Mexiko.

Bis 13.00, ORF 2

16.25 MAGAZIN

Twist: Picasso now 2023 wurde als Picasso-Jahr ausgerufen. Doch was sagt uns das Künstlergenie heute noch? Annäherungen mit dem Stardesigner Paul Smith, der Tanzkompanie Gauthier Dance und der Schweizer Sammlerin Angela Rosengart. Bis 17.00, Arte

20.00 MUSIK UND MIGRATION

Afghanisches Kulturleben in der Diaspora Ein Gruppe bestehend aus Musikerinnen und Musikern, Nahostkundigen und Kulturengagierten beschäftigt sich mit dem Thema Musik und Migration – im Speziellen mit ­Afghanistan. Ein Beitrag über Ängste und Hoffnungen. Bis 21.45, Okto

20.15 KULTFILM

Blues Brothers (USA 1980, John Landis) Die Band! Für einen Sketch bei Saturday Night Live trommelten die beiden Comedians John Belushi und Dan Aykroyd Begleiter zusammen, die schon Soulgrößen wie Otis Redding oder Wilson Pickett zu Diensten waren. Regisseur John Landis strickte um das Duo und seine Gefährten schließlich eine wahnwitzige Musikkomödie, die sich längst ins popkulturelle Gedächtnis ein­gebrannt hat. Bis 22.20, Arte

TV-Tipp

Spielen sicherheitshalber hinter Gittern:Dan Aykroyd (links) und John Belushi in "Blues Brothers" – Arte, 20.15 Uhr. © Universal 1980/Stephen M. Katz

20.15 ACTIONTHRILLER

Stirb langsam – Jetzt erst recht (Die Hard with a Vengeance, USA 1995, John McTiernan) Bruce Willis zum dritten Mal in seiner Paraderolle als Polizist John McClane, dieses Mal auf dem Pflaster von New York mit Samuel L. Jackson als Sidekick. Bis 22.45, RTL

22.20 DOKUMENTATION

Beyoncé und Solange – Die Queen of Pop und ihre Soul-Sister Beyoncé und Solange Knowles gelten als das erfolgreichste Schwesternpaar der Popgeschichte. Während Beyoncé von ihren Eltern systematisch zum Megastar aufgebaut wird, muss ihre jüngere Schwester Solange aber um die Anerkennung der Familie kämpfen. Ein Doppelporträt. Bis 23.15, Arte

23.05 REPORTAGE

Alltagsgeschichte: Die Donauinsulaner (A 1996, Elizabeth T. Spira) Ein unbestrittener Klassiker unter den Alltagsgeschichten von Elizabeth T. Spira und Kameramann Peter Kasperak: Begegnungen im liebsten Naherholungsgebiet der Wienerinnen und Wiener. Unter ihnen: der 17-jährige Zheng Jian auf dem Weg zum Skating-Star.

Bis 23.50, ORF 2