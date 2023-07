RTL+ verspricht, dass acht Paare ein "Sex-Experiment" wagen, "das es in dieser Form zuvor noch nie gab". Da muss man natürlich reinschauen

Sie stellen sich dem Spiel mit dem Feuer, der Angst und der Lust!" So kündigt RTL sein neues Erotik-Reality-Format beim Streamingdienst RTL+ an. Und verspricht, dass acht Paare ein "Sex-Experiment" wagen, "das es in dieser Form zuvor noch nie gab".

Na wuidi, da muss man natürlich reinschauen. Das Prinzip ist erprobt: An einem abgelegenen Ort soll Spannendes passieren. Im Fall von Stranger Sins auf einer Hacienda in Mexiko.

Das "große Sex-Experiment" auf RTL+: "Stranger Sins". RTL+

Doch während in anderen Reality-Dating-Formaten Sex durchaus erwünscht, aber kein Muss ist, steht die körperliche Begegnung hier gewollt im Mittelpunkt.

In den ersten beiden Folgen möchten eine Frau und ein Mann sadomasochistische Sexpraktiken – BDSM – ausprobieren, zwei Frauen wünschen sich (miteinander) intensiveren Sex.

Sexcoachin und Tantra-Experte

Alle bekommen, unterstützt von Sexcoachin und Tantra-Experten, zuerst ein bisschen Aufklärung und danach, was sie möchten. Die Kamera ist nah dabei, zeigt aber nicht jedes Detail, auf das mancher vielleicht gehofft hätte und das ohnehin anderswo auch zu finden ist.

Das ist weder abstoßend noch aufregend, aber garantiert nichts, "was es zuvor noch nie gab". Warum man dafür bis Mexiko reisen muss, erschließt sich nicht ganz, aber egal. Nebst Tätowierungen allüberall waren künstliche Fingernägel bei den Frauen offensichtlich Bedingung, was zu unfreiwilliger Komik führt. Vor der Yoni-Massage muss erst einmal der lange Nagel ab. Zufällig hat der Tantra-Coach einen Nagelknipser dabei.

Interessant ist in all der Barcardi-Werbungs-Harmonie nur das dritte Paar: Gina will einen Dreier, Alex nicht. Aber er muss halt. Sein Blick spricht Bände, und das ist deutlich spannender als die viele nackte Haut. (Birgit Baumann, 22.7.2023)