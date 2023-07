Ein in der Justizanstalt Josefstadt in Wien inhaftierter Mann gestand laut Polizei jüngst mehrere Überfälle und beging in Folge in Haft Suizid

Nach dem Geständnis des Mannes entdeckte die Polizei in einem Versteck mehrere Schusswaffen und Munition. APA/LPD WIEN

Wien – Eine Serie von Banküberfällen in Wien ist durch Hinweise des Verdächtigen geklärt worden. Der 36-jährige Mann stand im Verdacht, im April dieses Jahres eine Bankfiliale in Wien-Favoriten überfallen zu haben. Bei dem Vorfall kam es auch zu Schüssen – Verletzte gab es damals nicht. Im Zuge weiterer Ermittlungen zeigte sich, dass der Österreicher für weitere acht Raubdelikte zuständig war, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Mann saß seit April in der Justizanstalt Josefstadt in Haft. Am Mittwoch lieferte er den Beamten weitere Informationen zu dem Besitz und dem Versteck einer bereits im Herbst 2022 gefundenen und ihm zugeordneten automatischen Schusswaffe. Zudem gestand er seinen letzten Raubüberfall im April. Er lieferte zudem Hinweise zu einem weiteren Versteck in einem Aufzugsschacht in Wien. Der Mann beging danach in der Haft Suizid.

Neun Delikte von 2017 bis 2023

In dem Versteck in Wien-Brigittenau fand die Polizei eine schwarze Maschinenpistole und zwei Pistolen – eine davon selbst gebaut. Zudem rund 260 Schuss Munition und eine niedrige fünfstellige Geldsumme.

Laut Angaben der Polizei soll der festgenommene Tatverdächtige für insgesamt neun Raubdelikte in den Jahren 2017, 2018, 2020 und 2023 verantwortlich gewesen sein. Besonders dramatisch war ein Überfall im April 2020 in Wien-Donaustadt: Damals schoss der Mann einer unbeteiligten Frau im Zuge der Tat in den Rücken. Das Opfer wurde dabei schwer verletzt.

Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen nun ein

Im Zuge der Ermittlungen wurde der Tatzeitraum ungeklärter Raubdelikte laut Polizei bis ins Jahr 2017 zurück ausgedehnt. Bis auf eine Tat in Linz fanden alle weiteren Vorfälle in Wien statt. Der Raub in Oberösterreich erfolgte laut Angaben der Polizei als der Mann kurzfristig auch dort lebte.

Der Tatverdächtige wurde bereits 2011 wegen schweren Raubes zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt und kam 2017 wieder auf freien Fuß.

Die Staatsanwaltschaft muss per Gesetz wegen des Todes des Mannes die Ermittlungen einstellen. Die Taten gelten aus polizeilicher Hinsicht aber als geklärt. Anklage gegen den Mann gab es noch nicht. (APA, 21.7.2023)