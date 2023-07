Ein Arcus ist eine niedrige, dichte Formation mit zerfetzten Rändern, die unterhalb von Wolken auftreten kann. So ein Arcus war es, der am Mittwoch über Zagreb fegte, Bäume umknickte und sogar Menschenleben kostete. Er tritt mit starken Böen auf und wird auch Böenwalze genannt. Jedenfalls hat er eine direkte Verbindung mit der Gewitterzelle, die am Mittwoch so wirbelte, dass sie schon fast zu einem Hurrikan wurde.

Auf dem zentralen Friedhof in Zagreb wurden Bäume entwurzelt. AFP/DENIS LOVROVIC

Durch den Arcus wurden 100 Menschen verletzt und mehr als 2.000 Gebäude beschädigt. Zwei Männer, ein 50-jähriger Fußgänger und ein 48-jähriger Fahrer, starben durch einen umstürzenden Baum in Zagreb, und ein 40-jähriger Mann aus der Gemeinde Cernik kam durch einen herabstürzenden Ast ebenfalls ums Leben. Ein Feuerwehrmann starb bei einem Einsatz zur Sanierung der Folgen des Sturms in Slawonien.

Orkanartige Windböen erwartet

Nachdem der Arcus vom Mittwoch in Zagreb nachgelassen hatte, folgte ein Starkregen von 20 bis 30 Litern pro Quadratmeter in kürzester Zeit. Anschließend setzte der Arcus seine Reise entlang der Save in Richtung Osten fort.

Bis Samstag muss man sich in Kroatien weiterhin auf instabiles Wetter, Gewitter, Stürme und Hagel einstellen. Unruhig wird es auch an der nördlichen Adria, wo ebenfalls eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für Unwetter besteht. Erwartet werden sogar orkanartige Windböen.

Der Meteorologe Krunoslav Mikec erklärte kroatischen Medien, dass sich der Sturm in den Alpen in Italien in der Nacht gebildet hatte und immer intensiver wurde, als er von Slowenien kommend nach Kroatien zog und mit hoher Geschwindigkeit – geschätzten mit 20 Metern pro Sekunde – auf Zagreb zukam. In der Gegend von Zagreb lag die Windgeschwindigkeit bei 90 bis 115 Kilometer pro Stunde, in Slavonski Brod bei 120 Kilometer pro Stunde.

Mikec rechnet damit, dass solche extremen Wetterphänomene aufgrund des Klimawandels häufiger auftreten werden. Der Meteorologe, der am Kroatischen Hydrometeorologischen Institut (DHMZ) arbeitet, prognostiziert bis Samstag stürmische Winde und Regen. Für Nord- und Zentralkroatien gibt es eine gelbe Warnung, während für Slawonien eine orange Warnung gilt.

Historische Unwetter

Auch wenn sich solche Wetterphänomene nun mehren, so traten sie auch schon in der Vergangenheit auf. Laut den kroatischen meteorologischen Aufzeichnungen ereignete sich am 22. Juli 1973 und am 31. Juli 1982 ein ähnlicher Sturm. Obwohl er auf der Intensitätsskala nur als "mäßig zerstörerisch" eingestuft wurde, hinterließ ein Tornado im Jahr 1982 Verwüstungen bei Novska. Seine Geschwindigkeit betrug 260 Stundenkilometer, er entwurzelte hunderte Bäume und warf Eisenbahnwaggons um, als wären es Kinderspielzeuge.

Die letzte wirklich große Wetterkatastrophe ereignete sich Mitte Mai 2014 in der Region. Sowohl in Bosnien-Herzegowina als auch in Kroatien und in Serbien kam es nach Rekordregenfällen zu großen Überschwemmungen. Die Flüsse Bosna, Drina, Sana, Sava und Vrbas gingen über die Ufer, viele Orte und Städte wurden überschwemmt. Der Naturkatastrophenzustand wurde ausgerufen. Mindestens 21 Menschen kamen ums Leben, tausende wurden aus ihren Häusern evakuiert. Schlimm waren vor allem auch die Erdrutsche, ganz Häuser wurden von Schlammmassen weggetragen. Einige Orte waren nur mehr per Boot oder Helikopter erreichbar. (Adelheid Wölfl, 21.7.2023)