Die Anklage lautet auf sexuellen Missbrauch einer wehrlosen Person. IMAGO/Kirchner-Media

Wien – Die Staatsanwaltschaft Wien hat gegen einen jungen Burschen Anklage erhoben, der im Zuge einer Drogen-Party in Wien-Döbling den Zustand einer infolge von Alkohol, Suchtgift und psychotropen Substanzen wehrlosen 19-Jährigen ausgenutzt haben soll, um sie mutmaßlich sexuell zu missbrauchen. Als er am folgenden Morgen feststellen musste, dass die junge Frau infolge einer Überdosis kein Lebenszeichen mehr von sich gab, soll er sie aus seiner Wohnung geschafft und abgelegt haben.

Die Anklage lautet auf sexuellen Missbrauch einer wehrlosen Person (§ 205 Absatz 1 StGB) und Imstichlassen einer Verletzten mit Todesfolge (§ 94 Absatz 2 StGB), bestätigte Christoph Zonsics-Kral, der Sprecher des Landesgerichts für Strafsachen, wo die Anklage eingebracht wurde, am Freitag auf APA-Anfrage. Der zum Tatzeitpunkt 17-Jährige befindet sich in U-Haft. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Leblose ins Stiegenhaus gelegt

Der 17-Jährige soll am ersten Dezemberwochenende des Vorjahres mit mehreren Freunden und Bekannten in seiner Wohnung eine Drogen-Party gefeiert haben. Die 19-Jährige, die er bis dahin nicht kannte, stieß am 4. Dezember zu später Stunde dazu. Möglicherweise war die junge Frau bereits von Suchtmitteln beeinträchtigt, sie dürfte sich allerdings auch an den Substanzen bedient haben, die der 17-Jährige bereitstellte. Irgendwann verlor sie das Bewusstsein oder schlief ein, worauf der Jugendliche sie laut Anklage missbraucht haben soll.

Am nächsten Morgen stellte der Bursch nach dem Aufwachen fest, dass die junge Frau kein Lebenszeichen mehr von sich gab. Sie dürfte an den Folgen einer Überdosierung gestorben zu sein. Anstatt Hilfe zu holen und die Rettungskette in Gang zu setzen, soll der 17-Jährige die Leblose aus der Wohnung geschafft und im Stiegenhaus abgelegt haben. Andere Hausbewohner bemerkten die am Boden liegende junge Frau und alarmierten die Rettung. Obwohl die Rettungskräfte noch an Ort und Stelle mit einem Defibrillator-Einsatz um ihr Leben kämpften, kam für die 19-Jährige jede Hilfe zu spät. (APA, red, 21.7.2023)