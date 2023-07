Austria gewann in Spittal 7:0. Kone-Doppelpack bei 6:0-Erfolg von LASK in Röthis

Alle wollen den Pokal. APA/ERWIN SCHERIAU

Wien - Die Fußball-Bundesligisten LASK und Austria Wien haben am Freitag in der ersten Runde des ÖFB-Cups ungefährdete Siege gegen Regionalligisten gefeiert. Die Linzer setzten sich in Vorarlberg gegen den SC Röthis mit 6:0 (1:0) durch, die Austria siegte auf dem Kunstrasen des SV Spittal/Drau mit 7:0 (4:0).

Die Austria wurde der klaren Favoritenrolle von der ersten Minute an gerecht und machte früh alles klar. Torjäger Haris Tabakovic brachte die Mannschaft von Michael Wimmer in der 12. Minute in Führung, wurde aber nach einem Zusammenprall in der Anfangsphase kurz vor der Pause angeschlagen ausgetauscht.

Da stand es durch weitere Tore des neuen Kapitäns Manfred Fischer (35.) und James Holland (38.) bereits 3:0, Alexander Jukic (45.+2) sorgte für die 4:0-Pausenführung. In der zweiten Hälfte legten Fischer (58.), der lange Zeit verletzt gewesene Muharem Huskovic (80.) und Dominik Fitz (88.) weitere Treffer nach.

Sicher

Ebenso problemlos, aber eine Halbzeit lang weniger überzeugend stieg der LASK in die zweite Runde auf. Die Linzer dominierten, kamen zunächst aber nur zu wenigen guten Torchancen. Die Führung gelang schon in Überzahl. Felix Schöch wurde in der 21. Minute wegen Torraubs in die Kabine geschickt, drei Minuten später traf Marin Ljubicic per Kopf (24.). Ein Kopfball von Felix Luckeneder (37.) landete an der Latte.

Nach Wiederbeginn sicherte Moussa Kone, trotz umfangreichen Einkaufsprogramms der einzige Neue in der Startelf, schnell den Vorsprung mit einem Doppelpack (50., 57.) ab. Ibrahim Mustapha (69.), Philipp Ziereis (84.) und Thomas Goiginger (86.) machten das halbe Dutzend perfekt.

Cup-Titelverteidiger Sturm Graz gastiert am Samstag beim SAK Klagenfurt, Serienmeister Salzburg tritt am Sonntag bei Ardagger/Viehdorf an. Die zweite Runde wird am 26./27./28. September ausgetragen. (APA, 21.7.2023)

ÖFB-Cup/1. Runde

SV Spittal - Austria Wien 0:7 (0:4). Spittal/Drau,

Tore: Tabakovic (12.), Fischer (35., 58.), Holland (38.), Jukic (45.+2), Huskovic (80.), Fitz (88.)

SC Röthis - LASK 0:6 (0:1). Röthis,

Tore: Ljubicic (24.), Kone (50., 57.), Mustapha (69.), Ziereis (84.), Goiginger (86.).

Rote Karte: Schöch (24./Röthis/Torraub)