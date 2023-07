Der Waldbrand auf der griechischen Insel Rhodos beschädigte auch Hotels. via REUTERS/EUROKINISSI

Rhodos – Wegen der schweren Waldbrände auf der Ferieninsel Rhodos sind laut griechischer Regierung seit Samstag 19.000 Menschen aus Dörfern und Hotels in Sicherheit gebracht worden. Das teilte das Büro von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Sonntagvormittag mit. Es handle sich um die größte Evakuierungsaktion, die es jemals in Griechenland gegeben habe, hieß es.

Nach ersten Schätzungen der Polizei seien 16.000 Menschen auf dem Landweg und 3.000 Menschen von Stränden aus über das Meer in Sicherheit gebracht worden. Vorsorglich seien bisher zwölf Dörfer sowie sämtliche Hotels in den betroffenen Regionen evakuiert worden. Besonders betroffen war die bei Touristen beliebte Region rund um den Ferienort Lindos mit seiner berühmten Akropolis aus dem 4. Jahrhundert.

Der Reiseanbieter Tui gab auf seiner Homepage bekannt, aufgrund der derzeitigen Situation im Südosten von Rhodos "alle Reiseverträge mit Anreise bis zum 25.07.2023 nach Rhodos" zu kündigen. Für alle Anreisen vom 26. bis zum 28. Juli sei eine gebührenfreie Änderung möglich. Die Flugverbindungen blieben aber bestehen, um Gäste zurück zu fliegen. Der TUI-Konzern habe insgesamt derzeit etwa 39.000 Gäste auf Rhodos, 7.800 von ihnen seien laut einer Sprecherin vom Feuer betroffen und evakuiert worden. Die britische Fluggesellschaft Jet2 sagte für Sonntag alle Flüge auf die Insel ab. Flüge der irischen Billigfluggesellschaft Ryanair sind laut Homepage nicht von den Waldbränden betroffen und finden normal vom und zum Flughafen Rhodos statt.

Urlauber werden mit Bussen aus dem Ferienort Lindos evakuiert. IMAGO/Mark Cosgrove/News Images

Die Evakuierungen wurden in der Nacht zum Sonntag fortgesetzt. "Das ist kein Feuer, das morgen oder übermorgen vorbei ist", sagte Feuerwehr-Sprecher Vassilis Varthakogiannis dem Sender Skai TV. Der Brand auf Rhodos werde "uns tagelang zu schaffen machen".

Touristen werden von Rhodos evakuiert. REUTERS/STRINGER/Lefteris Diamandis

Feuer versperrt Straßen

Laut dem griechischen Sender ERT mussten Feuerwehrleute nahe Lardos im Ypseni-Kloster Schutz suchen. Dort hätten sie wiederum versucht, die Mönche zum Verlassen der Anlage zu bewegen.

Regionalgouverneur George Hadjimarkos sagte dem TV-Sender Skai, dass die Evakuierungen durch von den Flammen abgeschnittene Straßenverbindungen erschwert worden seien. "Das Ziel ist es, menschliches Leben zu schützen", sagte er. In manchen Fällen mussten sich die Urlauber wegen der durch das Feuer versperrten Straßen zu Fuß in Sicherheit bringen. Geflüchtete Urlauber und auch einige Einheimische wurden für die Nacht in Turnhallen, Schulgebäuden und Hotel-Konferenzzentren untergebracht.

Der Waldbrand auf Rhodos. via REUTERS/EUROKINISSI

Touristen fliehen auch zu Fuß

Von den Stränden Kiotari und Lardos im Osten der Mittelmeerinsel - dort gibt es Dutzende Hotels, die in dieser Jahreszeit voll ausgebucht sind - wurden nach Angaben der Küstenwache mehr als 2.000 Menschen von Schiffen abgeholt und zu einem anderen, sicheren Strand der Insel gebracht. An dieser Evakuierungsaktion unter der Führung von drei Schiffen der Küstenwache waren mehr als 30 private Schiffe beteiligt.

Auch offene Lastwägen werden zur Evakuierung benutzt. AFP/Eurokinissi/STRINGER

Ein Schiff der griechischen Marine befand sich auf dem Weg in das Katastrophengebiet, um bei den Rettungsaktionen zu helfen, wie die Küstenwache ferner mitteilte. Auch Dutzende Busse wurden zur Rettung der Menschen losgeschickt. In Kiotari beschädigte der Brand drei Hotels.

Seit am frühen Samstagmorgen der Evakuierungsalarm ausgegeben worden waren, hatten sich Touristen zu Fuß an die Strände begeben. Videoaufnahmen zeigen, dass manche unter der sengenden Sonne mit kleinen Kindern unterwegs waren. Griechische Behörden riefen zu Sachspenden auf. "Wir haben jetzt 4000 bis 5000 Menschen in verschiedenen Einrichtungen untergebracht", sagte Thanasis Virinis, ein örtlicher Vizebürgermeister, am Sonntag dem Sender Mega. Benötigt würden etwa Matratzen und Bettwäsche. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte dem Sender Skai, die Evakuierten hätten Essen und Wasser erhalten und würden medizinisch versorgt.

Fünf Hubschrauber wurden gegen den Waldbrand auf Rhodos eingesetzt. AP/Argyris Mantikos/Eurokinissi

Hotspot für Touristen eingerichtet

Laut Medienberichten hatten manche der jetzt evakuierten Urlauber ihre Flüge von der Insel verpasst, da die Flammen die normalen Verkehrsverbindungen abgeschnitten hatten. Das griechische Außenministerium hat am Flughafen der Insel Rhodos einen Hotspot eingerichtet, wo Touristen unbürokratisch eine Ausreisegenehmigung erhalten, wenn sie wegen der großen Waldbrände auf der Insel keine Ausweispapiere mehr haben.

Das berichtete am Sonntag der griechische Staatssender ERT. Viele Menschen hätten vor dem Feuer flüchten müssen und unter Umständen keine Zeit mehr gehabt, ihr Hab und Gut mitzunehmen. Viele Menschen haben nicht nur ihre Koffer zurück lassen müssen, sondern sind nun auch ohne Unterkunft, weil die Hotels und Pensionen in der Hauptsaison ausgebucht sind.

Ein Mann trägt ein Kind, während er vor einem Waldbrand flieht. AP/Lefteris Damianidis

Der Großbrand auf Rhodos wütete seit fast einer Woche. Er war auf einem Berg im Zentrum der Insel ausgebrochen. Bei der Bekämpfung des Feuers waren fünf Hubschrauber und rund 200 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Einsatzkräfte warnten am Sonntag, dass starker Wind die Flammen anfacht und so die Löscharbeiten behindert. Es werde erwartet, dass der Wind zwischen der Mittagszeit und dem späten Nachmittag stärker wird, sagte Feuerwehr-Sprecher Vassilis Vathrakoyiannis. Die Behörden fürchten, der Einsatz zur Eindämmung des Feuers werde noch mehrere Tage dauern.

Hitzewelle

Griechenland leidet derzeit unter einer extremen Hitzewelle. Für dieses Wochenende wurden Temperaturen von über 44 Grad erwartet. In dem Land wüten aktuell zahlreiche Waldbrände. Nach Angaben der Feuerwehr brachen zuletzt innerhalb von 24 Stunden 46 neue Brände aus. "Uns stehen noch schwierigere Zeiten bevor", sagte ein Sprecher der Feuerwehr Samstagfrüh im Staatsfernsehen. Die Waldbrandgefahr bleibe extrem hoch, hieß es. Immer wieder flammen die Brände auf, weil alles vertrocknet ist, hieß es.

Hunderte Feuerwehrleute aus mehreren Ländern beteiligen sich an den Löscharbeiten in Griechenland. IMAGO/Tatiana Bolari / Eurokinissi

Unterdessen sind Hunderte Feuerwehrleute aus Rumänien, Bulgarien, Polen, der Slowakei und Malta zur Verstärkung der Feuerwehr in Griechenland angekommen und kämpfen gegen die Flammen. Frankreich, Italien, die Türkei, Zypern, Israel und Jordanien beteiligen sich mit Löschflugzeugen und Hubschraubern an den Löscharbeiten, teilte der griechische Zivilschutz mit.

Mehr Informationen zu den aktuellen Extremwetterereignissen in Italien, den USA, Kanada und Afghanistan finden Sie hier. (red, APA, 22.7.2023)