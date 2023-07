Laut der Landespolizeidirektion Oberösterreich wurde der Mann am Freitagabend verhaftet

Jener Mann, der seine "Nazi-Tattoos" zur Schau stellte, wurde nun verhaftet Getty Images/iStockphoto

Nach dem "Nazi-Tattoo"-Eklat im Freibad von Braunau am 9. Juli ist der 32-jährige Verdächtige festgenommen worden. Das bestätigte die Landespolizeidirektion Oberösterreich dem STANDARD am Samstag. Genaue Details sind noch unklar. Fest steht: Die Staatsanwaltschaft Ried hat am Freitagabend eine Festnahme des Verdächtigen angeordnet.

Beamte nicht eingeschritten

Eine Badegast aus Bayern, der das "Blut und Ehre"- Tattoo des mittlerweile Verhafteten bemerkte, hatte am 9. Juli um 13.30 Uhr die Polizei gerufen. Eine Streife fuhr daraufhin zum Freibad und nahm mit dem Gast als auch mit dem Badepersonal Kontakt auf. Allerdings dürften die Beamten nicht ins Bad gegangen sein, um den Verdächtigen aktiv zu suchen. Gegen beide Polizisten soll mittlerweile ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden sein – auch eine Suspendierung steht im Raum.

Wer verfassungswidrige Tätowierungen mit Motiven aus der Zeit des Nationalsozialismus trägt, macht sich in Österreich unmittelbar strafbar, wenn diese im öffentlichen Raum zur Schau gestellt werden. (etom, red, 22.7.2023)