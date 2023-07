Darf nicht in Warschau antreten: Die Russin Wera Swonarewa. APA/AFP/CHANDAN KHANNA

Warschau - Der russischen Tennisspielerin Wera Swonarewa ist vor dem WTA-Turnier nächste Woche in Warschau die Einreise nach Polen aus Gründen der Staats- und öffentlichen Sicherheit verweigert worden. Die 38-Jährige war am Freitag von Belgrad in die polnische Hauptstadt geflogen, nach dem Festhalten in der Transitzone aber nach Podgorica umgeleitet worden. Grund ist offenbar der seit Februar 2022 gegen die Ukraine geführte russische Angriffskrieg.

Polen lässt diese Auseinandersetzung unterstützende Personen nicht ins Land. Von politischer Seite aus in Warschau hieß es, dass Swonarewa auf polnischem Territorium unerwünscht sei. Von den Turnierveranstaltern gab es vorerst keine Stellungnahme. (APA/Reuters, 22.7.2023)