Sturms Offensive zeigte sich torfreudig. APA/GERT EGGENBERGER

Klagenfurt – Sturm Graz ist in souveräner Manier in die zweite Runde des österreichischen Fußball-Cups eingezogen. Der Titelverteidiger feierte am Samstag im ersten Saison-Pflichtspiel einen 7:2-Auswärtssieg gegen den SAK Klagenfurt. Ebenfalls aufgestiegen sind der TSV Hartberg nach einem 3:2 in Traiskirchen und Austria Lustenau nach einem 8:0 bei der SPG Silz/Mötz.

Für Sturm traf der polnische Neuzugang Szymon Wlodarczyk in dreifacher Ausführung (15., 27., 63.), die weiteren Tore besorgten Otar Kiteishvili (18.), Jon Gorenc Stankovic (51.), Tomi Horvat (58.) und Jakob Jantscher (79.). Die Partie war in der ersten Hälfte wegen eines starken Gewitters beim Stand von 3:0 für die Grazer etwa eine halbe Stunde lang unterbrochen.

Schützenfest der Lustenauer Austria

Ebenfalls keine Blöße gab sich Austria Lustenau, den Trefferreigen in Mötz eröffnete Luka Fridrikas mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von neun Minuten (15./Elfmeter, 18., 24.). Der Stürmer legte in der 44. Minute noch einmal nach, auch Daniel Tiefenbach (25.), Anthony Schmid (42.) und der erst kürzlich verpflichtete Namory Cisse (54., 60.) gaben ihre Visitenkarte ab.

Deutlich mehr Mühe hatten die Hartberger bei ihrem 3:2-Auswärtssieg gegen den FavAC. Nach Toren von Maximilian Entrup (44., 59.) und Paul Komposch (77.) sahen die Gäste schon wieder die sicheren Sieger aus. Die Wiener machten es dank Arnel Mandalovic (82.) und Ali Khodadadzada (84.) noch einmal spannend, konnten aber den Ausgleich nicht mehr erzwingen. (APA, 22.7.2023)

Ergebnisse:

SAK - SK Sturm 2:7 (1:3). Klagenfurt, Tore: Kamsek (34.), Sredojevic (81.) bzw. Wlodarczyk (15., 27., 63.), Kiteishvili (18.), Gorenc Stankovic (51.), Horvat (58.), Jantscher (79.)

FavAC 1910 - TSV Egger Glas Hartberg 2:3 (0:1). Wien, Tore: Mandalovic (82.), Khodadadzada (84.) bzw. Entrup (44., 59.), Komposch (77.)

SPG Silz/Mötz - SC Austria Lustenau 0:8 (0:6). Mötz, Tore: Fridrikas (15./Elfmeter, 18., 24., 44.), Tiefenbach (25.), Schmid (42.), Cisse (54., 60.)

SPG Wallern/St. Marienkirchen - FC Blau-Weiß Linz 1:5 (0:1). Wallern, Tore: Mitter (51.) bzw. Golles (32.), Ronivaldo (58.), Mensah (71.), Krainz (82.), Ibrahimi (87.)

SVG Reichenau-Innsbruck - FC Dornbirn 0:2 (0:1). Innsbruck, Tore: Wieser (11.), Rodrigues (86./Elfmeter)

Leobendorf - SV Horn 3:2 n.V. (2:2,2:0). Leobendorf, Tore: Miesenböck (9./Elfmeter), Sahanek (31.), Pranjic (100./Elfmeter) bzw. Ismailcebioglu (52.), Hausjell (56.)

Oberwart - SV Stripfing 1:3 (0:0). Oberwart, Tore: Farkas (93.) bzw. Pecirep (68.), Haubenwaller (91.), Steiger (95.)

FC Wolfurt - SV Austria Salzburg 0:1 (0:1). Wolfurt, Tor: Alterdinger (22.)

AXIII Auhof Center - USV Weindorf St. Anna am Aigen 4:4 n.V. (4:4,2:2), 3:4 i.E. Wien, Tore: Buck (8., 50.), Horschnegg (45.), Kelava (51.) bzw. Kobald (4.), Kiedl (45.+5, 47.), Weiler (46.)

FC Pinzgau Saalfelden - BSK 1933 3:2 (0:2). Saalfelden, Tore: Pedro (47., 57.), Gvozdjar (49.) bzw. Kuksenko (17.), Llambay (24.)