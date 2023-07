Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. EPA/YURI KOCHETKOV

Moskau - Mindestens vier Menschen sind nach Behörden-Angaben beim Bruch eines Heißwasserrohrs in einem Moskauer Einkaufszentrum ums Leben gekommen. "Es gibt Verletzte mit Verbrennungen", teilte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin am Samstag auf Telegram mit. Der Vorfall ereignete sich im Einkaufszentrum "Wremena Goda" ("Jahreszeiten") in der Nähe des Siegesparks. Die Medienangaben zur Zahl der Verletzten schwankten zwischen 50 und 70. Viele von ihnen mussten ins Krankenhaus.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Tass sind die Toten alle Mitarbeiter eines Lebensmittelmarkts in dem Einkaufszentrum. Dort sei das Rohr gebrochen, hieß es. Über die Ursachen des Rohrbruchs ist noch nichts bekannt. (APA, 22.7.2023)