Ein lokaler Sekretär in der südlichen Provinz Adana wurde erstochen, ein Provinzchef verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen

Die Polizei ermittelt. Das Bild stammt aus November 2022. RUETERS/Kemal Aslan

Istanbul - In der Türkei ist ein lokaler Parteisekretär der kurdisch-islamistischen Partei Hüda Par getötet worden. Der Politiker sei bei einem Messerangriff im Büro der Partei in der südlichen Provinz Adana ums Leben gekommen, teilte Innenminister Ali Yerlikaya am Samstag auf Twitter mit. Der Provinzchef der Partei sei bei dem Vorfall verletzt worden. Der mutmaßliche Angreifer wurde den Angaben zufolge festgenommen. Über das Motiv war zunächst nichts bekannt.

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie die Polizei die Straße vor dem Parteibüro absperrte. In einer Erklärung von Hüda Par wurde der Angriff als "feige" verurteilt und eine umfassende Untersuchung des Vorfalls gefordert.

Hüda Par ist eine der kleinen Parteien, die mit der regierenden AKP von Präsident Recep Tayyip Erdoğan verbündet ist. Über die Liste der AKP gelangten nach der Parlamentswahl im Mai vier Hüda-Par-Mitglieder erstmals ins Parlament. Im Wahlkampf hatte das Bündnis mit den Islamisten viel Kritik ausgelöst. (APA, 22.7.2023)