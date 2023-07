Schweden jubelt. AP/John Cowpland

Kelburn - Das Team Schwedens hat am Sonntag in Gruppe G der Fußball-Frauen-WM einen 2:1 (0:0)-Sieg über Südafrika gefeiert. Die Afrikanerinnen waren in Kelburn in Neuseeland durch Hildah Magaia in Front gegangen (48.), Fridolina Rolfo glich für die Skandinavierinnen aus (65.).

Der Siegestreffer gelang Amanda Ilestedt in der 90. Minute, am Vortag hatte auch Dänemark gegen China erst sehr spät zum Sieg getroffen. Das zweite Gruppe-G-Match bestreiten am Montag Italien und Argentinien. (APA, 23.7.2023)