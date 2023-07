Die kultige Videospielserie "Borderlands" einen Ableger in Form einer interaktiven Streaming-Serie. In den Spielen wie in der Serie pfeifen die Kugeln tausendfach um die Ohren der handelnden Personen. Borderlands 3, Gearbox Software

Es gibt wohl wenig verrücktere Videospielserien wie die Loot-Shooter und Adventures aus dem "Borderlands"-Universum. Die Geschichte um die Kammerjäger, oder Vault Hunter, genannten Helden, Handsome Jack, der sadistischen Influencer des Calypso-Clans und der von Sprengstoff besessenen Tiny Tina wird jetzt zu einer interaktiven Streaming-Serie. Dieses soll alles bieten, was die Spiele schon auszeichnete: Jede Menge irre Waffen, Dauerfeuer, flache Witze und totales Chaos.

In "Borderlands EchoVision Live" sollen die Zusehenden bestimmen, wie die Geschichte weitergeht. Die Serie wird von demselben Team entwickelt, das auch hinter dem mysteriösen "Silent Hill: Ascension" steckt. Bei letzterem handelt es sich ebenfalls um eine interaktive Show, die es den Fans ermöglicht, den Silent Hill-Kanon zu verändern. Ein ähnliches Konzept soll auch in "Borderlands EchoVision Live" verfolgt werden. Zusehende aus aller Welt bestimmen, "ob diese völlig neuen Charaktere es von den Nullen zu den Helden schaffen, wie sie mit dem Druck umgehen, wie sie sich zueinander verhalten und welche Art von Person - und zukünftiger Vault Hunter - jeder von ihnen ist" werden die Showrunner von "PC Gamer" zitiert. Die Fans sollen einen direkten und dauerhaften Einfluss auf die Geschichte und die Charaktere von Borderlands haben, wird da versprochen.

Schauplatz der Cowboy-Hochzeit

Die Story ist typisch "Borderlands": Acht Möchtegern-Vaulthunter geben all ihr Geld für eine angeblich sichere Führung durch Eden-6 aus. Der Schauplatz ist schon aus der Erweiterung von "Borderlands 3" namens "Guns, Love and Tentacles" bekannt. Darin versuchte man als Spielerin oder Spieler die Hochzeit von zwei Cowboys zu organisieren, was nicht ohne eine Menge Banditen, abgedrehter Monster und den namensgebenden Tentakeln vor sich ging. Nun verschlägt es auch die Kammerjäger auf den Planeten, doch die vermeintlich sichere Tour geht schief und entwickelt sich zu einem permanenten Albtraum, als die Touristen in der Provinzstadt Greywater Junction stranden.

Viel mehr als den Titel hat Entwickler Genvid von "Borderland EchoVision Live" noch nicht veröffentlicht. Genvid

"Von allen Seiten von Halsabschneidern, Banditen und Bettlaken mit geringer Fadenzahl umgeben, müssen diese unglücklichen Dilettanten ihre Ängste, Schwächen und ihre Gier überwinden, um sich zusammenzutun, der Situation gewachsen zu sein und den vielen, vielen Kugeln mit ihren Namen darauf zu entgehen", heißt es in der Zusammenfassung.

Wann genau die Menschheit in den Genuss des interaktiven "Borderlands"-Abenteuers kommt, ist unklar. Während die "Silent Hill"-Reihe voraussichtlich im Jahr 2023 erscheinen wird, hat Entwickler Genvid noch kein Veröffentlichungsfenster für "Borderlands EchoVision genannt".

Einen Erscheinungstermin hat hingegen ein anderes Projekt aus dem "Borderlands"-Universum. Der gleichnamige Kinofilm wird am 9. August 2024 erscheinen, wie "Techradar" berichtet. Die geht aus einem Tweet hervor, der auf dem offiziellen Twitter-Account des Spiels gepostet wurde. In dem starbesetzten Film werden unter anderem Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Arinana Greenblatt, Florian Munteanu und Jamie Lee Curtis eine Rolle übernehmen.

Regie führt Eli Roth, der vor allem als Horrorfilm-Regisseur und bester Freund von Quentin Tarantino bekannt ist. Das Drehbuch stammt von Roth und dem Drehbuchautor von "The Last of Us" und "Chernobyl", Craig Mazin. (pez, 23.7.2023)