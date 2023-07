Verpasste eine Medaille leider klar: Felix Auböck. AFP/MANAN VATSYAYANA

Fukuoka - Für Felix Auböck hat es am Sonntag in Fukuoka im Finale der Schwimm-Langbahn-WM über 400 m Kraul nur zu Rang acht gereicht. In 3:44,33 Minuten war der Niederösterreicher um 0,19 Sek. langsamer als bei seinem zweiten Vorlaufrang. Der australische Vorlaufschnellste Samuel Short gewann in 3:40,68 Min., womit er nur 0,61 Sek. über dem Weltrekord blieb. Silber ging in 3:40,70 an den Tunesier Ahmed Hanfaoui, Bronze in 3:42,20 an den Deutschen Lukas Märtens.

In weiterer Folge sind noch die Tiroler Simon Bucher und Bernhards Reitshammer in den Semifinali über 50 m Delfin bzw. 100 m Brust im Einsatz. Valentin Bayer belegte über 100 m Brust in 1:00,51 Min. Vorlaufrang 18 und schied damit ebenso aus wie die Niederösterreicherin Marlene Kahler über 400 m Kraul in 4:13,13 Min. auf Platz 25. (APA, 23.7.2023)

Ergebnisse von den Schwimm-WM auf der Langbahn in Fukuoka/Japan vom Sonntag:

Männer:

Finale 400 m Kraul:

1. Samuel Short (AUS) 3:40,68 Min.

2. Ahmed Hafnaoui (TUN) 3:40,70

3. Lukas Märtens (GER) 3:42,20.

Weiter: 8. Felix Auböck (AUT) 3:44,33