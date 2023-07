Hollywood/Wien - Nach gut eineinhalb Jahren hatte Ende Juni das Warten für Fans der polnisch-amerikanischen Netflix-Fantasyserie "The Witcher" ein Ende. Die Serie gehört zu den erfolgreichsten des Streamingdienstes überhaupt, Staffel 1 von 2019 wird in den Top 10 ("Most Popular TV (English)") auf Rang 9 mit 83 Millionen Abrufen geführt. Mit 29. Juni lief die dritte Staffel an - allerdings nicht vollständig, gingen doch nur die ersten fünf Folgen online.

Ab Donnerstag sind die restlichen Folgen der dritten Staffel von "The Witcher" zu sehen. Foto: Netflix / Susie Allnutt

Am Donnerstag (27. Juli) kommen dann die noch fehlenden drei Episoden zum Streamer. Im Mittelpunkt der Serie steht weiterhin der titelgebende Hexer Geralt von Riva (Henry Cavill), der durch eine herbeigeführte Mutation seit dem Kindesalter mit übernatürlichen Fähigkeiten und Kräften ausgestattet ist.

Allerdings heißt es nach Staffel 3 Abschied nehmen für und von Cavill, der die Silberklinge an den Nagel hängen wird. Witcher-Fans haben aber keinen Grund zur Panik, steht der Nachfolger des 40 Jahre alten Briten in den schon angekündigten Staffeln 4 und 5 doch fest: Der australische Hollywoodstar Liam Hemsworth wird den Staffel- äh Zauberstab übernehmen. (APA, dpa, 23.7.2023)