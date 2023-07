Eine Britin aus noblem Hause begibt sich auf Rachefeldzug. In der Serie mit dabei ist die neue Salzburger Buhlschaft Valerie Pachner

Der Western ist tot? So ein Quatsch! Nach True Grit, Hostiles, Das finstere Tal und Godless zeigt uns jetzt Emily Blunt in The English, wo der Hammer, äh ... das Gewehr hängt.

Emily Blunt als britische Aristokratin Cornelia Locke in "The English". Diego Lopez Calvin/Prime Video

Cornelia Locke, eine Britin aus noblem Hause, begibt sich auf Rachefeldzug. 15 Jahre lang jagt sie schon jenen Mann, der für den Tod ihres Sohnes verantwortlich ist. Ihr ungewöhnlicher Wegbegleiter ist Eli Whipp (Chaske Spencer), ein indigener Ex-Soldat auf der Suche nach Heimat im eigenen Land. Gegenseitig rettet man sich mehr als einmal das Leben – so etwas verbindet.

The English - Official Trailer | Prime Video

Prime Video

Der Plot wechselt in episch-grandiosen Bildern ständig zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Und wie beim Western üblich zählt ein einzelnes Menschenleben nicht viel. Eigentlich gar nichts. Die Besetzung: durchwegs großartig. Das gilt auch für die neue Salzburger Buhlschaft Valerie Pachner: Sie überzeugt als resolute Farmerin in der unerbittlichen Weite der Prärie. Manchmal ist Streaming mehr als Fernsehen auf Abruf. Manchmal ist es wie Kino. (Gianluca Wallisch, 24.7.2023)