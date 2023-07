Angreifer warfen der Polizei zufolge am Samstagabend Gegenstände nach einem 18-jährigen sowie einem 16-jährigen Bewohner eines Flüchtlingsheims in Sachsen. IMAGO/Michael Gstettenbauer

Dresden – Vier maskierte Männer haben in der Kleinstadt Sebnitz im ostdeutschen Bundesland Sachsen Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft attackiert. Das Quartett hatte am Samstagabend zuerst die Hintertür des Hauses im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge eingetreten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Kurz darauf stießen zwei Angreifer einen 18 Jahre alten afghanischen Staatsbürger gegen eine Hauswand. Zudem warfen sie Gegenstände nach ihm sowie einem 16 Jahre alten Bewohner.

Dabei riefen sie den Angaben nach rassistische Parolen. Als weitere Anrainer hinzukamen, flohen die Angreifer. Der 16-Jährige blieb unverletzt, der 18-Jährige musste ambulant versorgt werden. Die Hintergründe der Tat waren laut Polizei noch unklar. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz der Dresdner Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Hausfriedensbruch. (APA, red, 23.7.2023)